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Московский листок

Познера прогнали из Грузии сцаными тряпками

Опубликовано 01.04.2021 в разделе комментариев 0

грузия познер

Познер покинул Грузию в связи с акциями против его приезда, которые продолжались в Тбилиси всю ночь. Вместе с ним, как сообщает «Интерфакс», уехали и его друзья, прибывшие из Москвы на празднование 87-летия телеведущего. 

Как отмечает агентство, протестующие закидали яйцами автобус, на котором Познер ехал в аэропорт рано утром в сопровождении охраны. Ранее участники акции пытались прорваться в гостиницу, где находился журналист, но их остановила полиция. 

Недовольство грузинских активистов вызвало непризнание Познером территориальной целостности Грузии, в связи с чем оппозиция сочла, что его присутствие в стране неприемлемо.

***

Меня всегда удивляло стремление сограждан отдыхать там, где нас терпеть не могут. 

Вот Познер, вроде бы умный дядька - чего ему в Грузии, медом намазали? У него французский паспорт - ехал бы в Бордо или Шампань. В Абхазии какой-нибудь глава государства бы встречал, радовался. В Крыму Аксенов лично б тост поднимал. В Геленджике Ротенберг ключи от апарт-отеля бы выдал с радостью - отдыхай, наслаждайся жизнью...

Нет, надо ехать именно в Грузию. А что не в Карпаты или Львов? Еще в Одессу можно, там уже Дом профсоюзов отремонтировали...

Разумеется, это все не совсем про Познера. Это про остальных таких же.

А.Б.



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