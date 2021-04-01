В столице начали демонтировать световые новогодние конструкции

Хоть и 1 апреля, но в официозной "Российской газете" - сразу вспомнилдся анекдот про нудную жену: "На дворе май, птички поют, а она все одно - убери елку да убери елку..."

А так к Дню дурака самое оно.

Может и вовсе не надо демонтировать? Все равно к Новому году опять усанавливать.

Первым делом после выборов надо внести закон, чтоб новогоднюю иллюминацию продлить на летний сезон, пусть светится. Жалко что ли?

А вот денег на ежегодный монтаж-демонтаж как раз жалко, можно на что-то полезное потратить. Да хоть на подарки - детям, старикам, бездомным.

Вы как думаете?

А.Б.