Путину повезло, что Байден отказался пока дебатировать

Во время интервью журналист АВС Джордж Стефанопулос спросил господина Байдена, считает ли он Владимира Путина убийцей. «Ммм, хмм, да», - ответил президент. Ох, какой шабаш возмущения взвился в политической верхушке путинской России!

Сначала я задам такой вопрос: заступники Путина от грубости Байдена, скажите, куда делся следствием и судом не опровергнутый факт путинского тяжкого преступления – озвученное Навальным утверждение: «Моё убийство заказал Путин»?

Огромное количество людей не сомневаются в правоте утверждения Навального, особенно после того, как он сумел в телефонном разговоре остроумно выудить конкретику у члена фээсбэшной бригады, так скажем, устранителей нежелательных высшему политическому руководству элементов. Видно, что Байден оказался среди тех, кто поверил Навальному. И, таким образом, утвердительный ответ Байдена на вопрос журналиста «Считаете ли вы Путина убийцей?» есть и его правда. Правдолюбам остаётся лишь восхищаться способностью Байдена-политика сказать правду в контексте, при котором ни у кого не повернулся бы язык с легкостью озвучить правду простую, как выстрел, без кружев словесной дипломатической пере-пере-перестраховки.

А дальше – неисчислим рой политиков, журналистов, пенсионеров, непонятно ещё кого, что обрушились на правдолюба Байдена с самыми площадно-подмётными оскорблениями, унижениями, колкостями. Тогда возникает тьма вопросов. Кто те, кто встали горой в защиту заказчика убийства и во все тяжкие бранят последними словами сказавшего об этом правдолюба? Получается, сообщники заказчика. Самое потрясающее, что сообщником заказчика убийства Навального, а потом его посадки чуть ли не в концлагерь фактически стала монолитно вся политическая система путинской России!

А эпитеты-то какие! «Выступление президента США – это истерика от бессилия. Путин – наш президент, нападки на него – это нападки на нашу страну» (председатель Госдумы Вячеслав Володин). «Заявление Байдена –просто концентрат такого политического маразма» (заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой). «Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием. Это мерзкое и бессовестное высказывание. Это вызов всей нашей стране» (Андрей Турчак, первый заместитель Совета Федерации РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия»). «Больной человек, сумасшедший. Совсем обнаглевший человек» (депутат Госдумы Артур Чилингаров). «Политик с параноидальным взглядом на реальность» (Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия»). Байден - «главный пиндос» (Анатолий Беззубцев, депутат омского заксобрания). И как рефрен, у многих – «деменция, деменция, деменция». И так далее.

По сусекам скребут и российские сервильные до предела говоруны, и чудом найденные клерками Кремля зарубежные пачкуны. Вот (ха-ха-ха!) Байден запнулся и упал на трапе самолёта. Вот он перепутал имя подчинённого чиновника. Вот он забыл фамилию своего министра обороны. Но как ни крути это не заслоняет того факта, что американский народ оценил состояние, и масштаб, и минусы Байдена и в упорной борьбе всё-таки оказал ему доверие.

Можно изощряться в эпитетах и метафорах по «впавшему в деменцию», но надо признать Байдена чемпионом прямолинейной и лаконичной правдивости на такой поистине космический политической и дипломатической высоте. И к тому же не взирая на лица. Творца нарастающей российской репрессивной крошиловки американский старец, что называется, припечатал.

Повторюсь. Возбуждённо заступаетесь за Путина. А куда при этом вы деваете отягчающий факт – заказ убийства Навального, требующий по закону всей цепочки юридических, правовых последствий, следственной работы, судебного разбирательства? Ухмыляетесь: дескать, так ВВП пожелал здоровья, что в первую очередь воспринимается это как «совсем выжил из ума хрыч, лечиться надо». Вот как раз ум, достоинство и осознание себя слоном перед моськой видятся в этом быстром бескомпромиссном и прямолинейном ответе Байдена на вопрос журналиста «Думаете ли вы, что Путин – убийца?».

Беда России, что руководит ею президент, который за все двадцать лет у штурвала так и не вышел за пределы обыдёнщины. Было время подумать над ответом, но и тут Вовочка остался пленником своего скудоумия и ответил «перлом» из доисторически давнего подворотенного нищего детства – бессмысленной считалочкой «кто как обзывается, тот так и называется».

И уж совсем безрассудно и шапкозакидательски было Путину вызвать Байдена на дебаты в открытом эфире. В который, наверное, в тысячный раз Байден за свои пятьдесят лет в дипломатии и политике спорил со своими оппонентами – на сей раз с президентом Трампом в рамках президентской компании. И побил оппонента - на дебатах. Сколько раз за двадцать лет Путин выступал на дебатах? Ноль! Тут нужны такие навыки и практика и цицеронство! До полемического искусства надо доработаться. Видели мы путинскую худосочность в этом деле. Поэтому Путину повезло, что Байден отказался пока дебатировать («говорили уже с тобой»), и убедительно отказался: много других глав государств ждут диалогов с новым президентом США. Случись эти дебаты, Байден словесно нокаутировал бы оппонента. Это ответ тем, кто тут же сходу начал радостно вопить: испугался старик, уж ВВП сделал бы из него котлету.

У кого как, у меня противостояние Байдена и Путина на старте нового витка взаимоотношений с США вызывает вот такие впечатления.