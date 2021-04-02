Московское правительство отметило День бездомных - выселением

31 марта 2021 года рабочие авиамоторного завода «Салют» Наталья Тугаева и Татьяна Харитонова были выселены на улицу. Выселены без всякого предупреждения, выселены вопреки жилищному законодательству РФ. Их вещи были выброшены на улицу, диваны и шкаф вывезли на грузовике.

Татьяна Харитонова просила оставить шкаф, в котором у неё находились крупы, и оставить диван, чтобы можно было спать на нём хотя бы в подъезде, но двери в подъезд были наскоро заварены сотрудниками «Жилищника Соколиная Гора», и заварены под защитой полиции, которая толпой окружила сварщика, дабы Харитонова после рабочей смены не смогла вернуться хотя бы в подъезд. Двери в подъезд Тугаевой также заварили. Для этого даже за 5 минут откололи щит льда, который почти всю зиму препятствовал закрытию подъездной двери.

На следующий день, 1 апреля, салютовцы при поддержке Движения общежитий Москвы, коммунистов ОКП-Рабочий Компас, РМП-Москва, РКРП, РРП, Трудовая Россия направились в ДГИ ВАО. Именно в этом Департаменте имелась вся документация по жилищным правам рабочих, именно Департамент мог подтвердить подлинность смотровых талонов, выданных в 2013-м году жителям Сорокиным и Бабиной (которые теперь Измайловский суд посчитал липовыми, нарисованными на компьютере, приняв решение о выселении людей), именно Департамент подавал иски на выселение авиастроителей из жилья. Но руководство ДГИ ВАО явно не желало разбираться в этих вопросах и подтверждать подлинность смотровых талонов для суда.

Порядина Наталья Анатольевна (начальник управления городским имуществом по ВАО) и Колодочкин Александр Константинович (заместитель начальника) сначала попрятались по кабинетам, а потом упорно пытались отправить жителей на 3 этаж, якобы их вопросы решаются именно там. Но жители обнаружили на 3-м этаже только консультанта, который, тем более, не мог им помочь в таком деле. После этого руководство ДГИ перешло к профессиональной лапше — обратитесь в службу одного окна, обратитесь к судебным приставам, обратитесь в суд (в общем, куда угодно, только не к ним). Также оказалось, что и подтвердить подлинность смотровых талонов они не в состоянии. Примерно также жителям отвечали и в других столичных ведомствах. Совсем с полномочиями беда. Но как людей выбрасывать на улицу, их вещи на снег, одеяла и банки с огурцами, то все этими полномочиями становятся просто обвешаны.

Любови Васильевне Коротковой (пережившей операцию на сердце после одной из попыток выселения) стало плохо. Она сидела на стуле около кабинета, принимая таблетки, так Порядина не постеснялась оттеснить её подальше, чтобы освободить доступ к стоящему рядом холодильнику. Вместо работы на благо жителей своего района, она их просто игнорировала, ужин, видимо, важнее. Около пяти часов Порядина оделась и побежала к двери, жители, чьи смотровые талоны в суде назвали фальшивыми, побежали вдогонку, но Порядина проявила настоящую чиновничью решительность - оттолкнула жителей и была такова.

Через четверть часа дверью на выход заинтересовался и Колодочкин. Так и сказал, что ему надо домой. Ах, как мило, что у кого-то есть любимый дом, и он может туда отправиться после работы. Салютовцам, которым после работы отправляться было некуда, снова стали требовать подтвердить подлинность талонов, но и Колодочкин был таков — сбежал через другую дверь (а, может быть, и крышу) своего ведомства под прикрытием охраны и полиции.

Жители отказались покидать Департамент. Саботаж его руководящих сотрудников был налицо, а ситуация для салютовцев патовая. Полиция, и другие лица в гражданском неопределённых ведомств и кабинетов, не смели признавать преступное поведение чиновников, и только пытались вынудить людей покинуть ДГИ. Люди покидать ДГИ не хотели. Всё закончилось переговорами, в ходе которых, офицер полиции Сокольники Константин Тихоненко (возглавлявший силы полиции) обещал жителям, что 2 апреля сам примет участие в обеспечении их записи на приём для решения вопроса в экстренном порядке и организации Круглого стола.