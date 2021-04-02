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Московский листок

К войне никто не готов, но все ждут ее начала

Опубликовано 02.04.2021 в разделе комментариев 1

украина война киев
К войне никто не готов, но все ждут ее начала

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил о начале призыва для лиц, подлежащих воинской службе на обучение военным специальностям в Народной милиции ЛНР. В указе говорится о решении провести с 1 апреля по 30 сентября мероприятия по обязательному обучению по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в возрасте от 18 до 27 лет. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также объявил с 1 апреля призыв на военную службу. 

Многие рассматривают это как ответ на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения бронетанковых соединений, имитирующие масштабное наступление на линии разграничения огня в Донбассе. 

***

Обострение на линии разграничения уже не новость - обстрелы с обеих сторон, есть раненые и убитые, причем среди мирного населения. На международном уровне всерьез говорят о вероятном возобновлении полноммасштабных военных действий. Обе стороны обвиняют друг друга и подозревают в подготовке наступления.

Хотя есть документально подтвержденные свидетельства того, что обстрелы, в том числе и с применением тяжелого вооружения, начала Украина. Но условный запад полагает, что таким образом россия готовится к войне с Украиной - не больше и не меньше.

Что касается самопровозглашенных республик, то сегодня они не только не могут своими силами провести наступление, но и в случае украинской агрессии скорее всего не удержат фронт. Такое мнение высказывают, в частности, бывшие члены высшего руководства одной из республик, с которыми я имел обстоятельную беседу буквально вчера. Их мнение - для того, чтобы республики могли удержать фронт, необходимо срочно провести ряд мер по укреплению как обороноспособности народной милиции, так и реорганизации обстановки в тылу. 

Анатолий Баранов: Маслюков же смог поднять промышленность после 1998 года. Кое-кто из его команды еще жив…

Из Москвы трудно судить, насколько все плохо там, но то, что о наступлении на Украину народной милиции не может идти и речи - факт.

Зато на Украине 30 марта внеочередное пленарное заседание украинского парламента приняло постановление: все, происходящее в Донбассе, теперь официально называется «российско-украинским вооруженным конфликтом».

То есть ВСУ получили законодательное основание для ведения войны.

Что до российской стороны, то ее подозревают в развертывании неких «батальонно-тактических группах ВС РФ» вдоль границы с Украиной, Нимало не сообразуясь с тем, предусмотрены ли российскими уставами сами подобные формирования.

По сути, к войне никто не готов, но все ждут ее начала.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
3авидонов Никос написал 02.04.2021 02:00
Что тама в отмороженной головке Ботоксной плешивой крысы - не понять.
Я лично при любой войне буду воевать против банд-группировки Вовчика Кривоногих-Кабаева.
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