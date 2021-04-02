Гоголь и Троцкий - украинские писатели

Николай Гоголь является украинским писателем, а «российская пропаганда его принудительно записала в русские», заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

- Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском. На самом деле Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, предком которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь, — цитирует Ткаченко «Страна.ua».

Министра Ткаченко можно уже принудительно записывать в дебилы, но - в дебилы украинские, конечно. Несмотря на то, что говорит он на русском языке.

Согласно этой логике, и Пушкина тоже нужно записать в абиссинские поэты. Подумаешь, что писал он на русском языке, создателем которого сам и считается, мало ли, что за пределы России он и не выезжал, кроме краткой военной экспедиции в Арзрум. Теперь-то он, получается, чуть не полжизни провел за границей - то в Молдавии, то в Тифлисе. Да и на Украине. "Тиха украинская ночь..."

Вообще украинская культура таким манером может лечь в основание всей европейской.

Вот, допустим, Станислав Лем, родился во Львове. И что, что ни слова по-украински не знал? С какого рожна записали его в польские писатели?

Москву основал киевский. а стало быть украинский князь Юрий Долгорукий. И что с того, что самого слова "Украина" тогда не было, и что жить князь старался где угодно, только не в Киеве. Все равно - украинец!

Украинцами были древние короли Германарих и Аларих, захвативший Рим - вышли-то они из нынешних Херсонской и Николаевской областей.

Также украинцами должны считаться все крымские ханы.

Не говоря уж про Жванецкого. Что с того, что еврей? Что писал исключительно по-русски? Родился и вырос ведь в Одессе! И даже получил специальность инженера-механика подъёмно-транспортного оборудования портов. В явном виде украинский писатель. Как Чехов - тоже краинский писатель. Не знали? А когда он родился, Таганрог входил в состав Екатеринославской губернии.

Сам-то Чехов не знал, что украинец, но мы-то теперь точно знаем.

И вот Троцкий - это ж на 100 процентов украинец, тоже, как Жванецкий, в Одессе учился. А его на Украине запретили...

А.Б.