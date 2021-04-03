Купировать фигу в кармане

На днях мне довелось пообщаться с давним знакомым Степаном Ивановичем. Он, как и я, пенсионер. Но, в отличие от меня, опаснейший вольнодумец. Я лично всегда: и при коммунистическом прижиме, и сейчас – единодушно одобрял и одобряю мудрую политику правящей партии и родного правительства. А он нет-нет да и покритикует власть. Подобное недовольство, распространившись среди сограждан, может нанести существенный урон нашему любимому государству.

Вот и на сей раз Степан Иванович не удержался и нагло отпустил нелестную тираду в адрес властей.

- Наплодили столько запретов, что даже запомнить трудно, - сказал он, в частности. - С каждым новым законом всё больше урезаются права и свободы россиян. Провести нормальное собрание, митинг и даже пикет практически невозможно, так как эти мероприятия обставлены почти не выполнимыми условиями. Ограничена свобода слова: за критические высказывания оппозиционного характера недовольных подводят под статьи о клевете, оскорблении чьих-нибудь чувств и т.п. и водворяют в кутузку либо налагают неподъёмные штрафы. В общем, у нас в стране воцарился жёсткий авторитаризм.

Я лично не согласен со Степаном Ивановичем. Ну какой же это жёсткий авторитаризм, если запрещено далеко не всё, что вредит власти? Например, критиканов никак не преследуют за вольнодумные разговоры на кухне, хотя технические возможности для выявления подобных преступлений у спецслужб есть.

Или взять такое безобразие, как фига в кармане. Даже на провластных митингах многие участники время от времени суют руки в карманы и скручивают там известные фигуры из трёх пальцев. Подобные коллективные действия наблюдаются в те моменты, когда выступающие перед толпой начальники рассказывают об успехах в экономике и других сферах, а также о неуклонном повышении благосостояния народа. Между тем фиги в кармане очень опасны, так как разрушают нерушимое единство правящего класса и простого народа. Я не удивлюсь, если выяснится, что активисты карманного фигования щедро проплачены Госдепом США.

Карманное фигование как форма протеста известно давно. В последнее время у нас в стране оно активизировалось. И с этим надо что-то делать.

Вы видите, уважаемые читатели, что наши власти пока не озабочены принятием закона о запрете этого самого карманного фигования. Хотя сделать это проще простого. Например, можно издать нормативный акт, предписывающий всем гражданам зашить свои карманы. Или, на худой конец, запретить людям в общественных местах держать в карманах руки. Нарушителей доставлять в полицию и суд и примерно наказывать вплоть до тюремного заключения. Однако в стране этого нет. Значит, никакой у нас не авторитаризм, а вполне нормальная демократия.

Вместе с тем нельзя недооценивать опасность народной фиги в кармане. Я глубоко убеждён, что её надо как-то купировать.