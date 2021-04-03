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Московский листок

Прокуратура встала на защиту председателя первички МПРА

Опубликовано 03.04.2021 автором Ирина Бойко в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Прокуратура встала на защиту председателя первички МПРА

Напомним, что ранее председатель ППО МПРА на Благовещенском арматурном заводе Виктор Арефьев был уволен под предлогом сокращения штата всего газового участка. Репрессии против боевой независимой первички начались ещё в 2020, после того, как профсоюзные активисты не стали молчать о систематических нарушениях норм охраны труда, старом оборудовании, давно требующим модернизации и скотском отношении со стороны руководства.

Решение о сокращении председателя и профсоюзного комитета было принято без учёта мнения головного профсоюза МПРА.

Последний обжаловал в суде решение в районном суде города Благовещенск.

Однако районная прокуратура и суд встали на сторону работодателя, и профсоюзу было отказано в иске.

Далее МПРА обжаловал решение районного суда Благовещенска в Республиканском суде Башкортостана. После этого межрайонная прокуратура республики Башкортостан направила в суд представление, в котором говорится, что выводы районной прокуратуры и решение районного суда необоснованны.

Пока рано называть это крупной победой, однако такое решение прокуратуры уже дает надежду на скорое восстановление товарища Арефьева на рабочем месте. Редакция считает, что не последнюю роль в том, что прокуратура встала на сторону профсоюза, сыграли настойчивость председателя первички, активность его товарищей из местного профсоюзного комитета, а также широкая информационная огласка, к которой подключился ряд левых и профсоюзных СМИ.

Данный случай в который раз подтверждает простую истину: «все решает соотношение классовых сил». Чем больше трудящиеся прилагают усилий, тем больше вероятность победы. А потому мы в который раз призываем весь коллектив Благовещенского арматурного завода вставать на борьбу за свои интересы! Если относительно небольшими усилиями уже удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки в положительном для профсоюза направлении, то представьте себе, чего сможет добиться организованный и сплоченный коллектив завода! Не только подписания коллективного договора в интересах работников предприятия, но и установления рабочего контроля и участия в управлении предприятием.



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