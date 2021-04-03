Пропагандист-"патриот" Соловьёв докатился до реабилитации нацизма?

Динамика процессов, происходивших на российском телевидении, уже лет пять назад не оставляла сомнений в том, что рано или поздно всё закончится сравнением лидеров оппозиции с Гитлером, в котором последний предстанет вполне ещё сносным персонажем. К началу 2021 года постепенное одичание и озверение телебомонда наконец достигли степени, когда на фоне думских инициатив об усилении ответственности за реабилитацию нацизма главный рупор правящего режима Владимир Соловьёв (имя его, наверное, уже стало нарицательным)сопоставил фюрера с сидящим в тюрьме Алексеем Навальным и похвалил Гитлера за смелость, мол, не косил от армии и храбро сражался на фронтах Первой мировой. После этого нервы сдали даже в обычно ничем непробиваемом стане КПРФ.

Депутат Валерий Рашкин направил запрос генеральному прокурору и в правоохранительные органы, и получил ответ из полиции, что фрагменты передачи Соловьёва, вышедшей в эфире государственного канала "Россия 1", будут переданы в исследовательский центр для экспертизы на наличие в них признаков экстремистской деятельности, а также в Следственный комитет для вынесения правовой оценки. Справедливости ради надо сказать, что обвинение "хуже фашистов" в пылу ожесточённого противостояния по какому-либо поводу является у нас довольно распространённым. Исходя из исторических реалий, нет более эмоциональной оценки, чтобы выразить презрение и ненависть к противнику, хотя тот может не иметь ничего общего с политикой и идеологией расового превосходства. Например, протестующие против жестокости силовиков при разгоне митингов нередко скандируют: "Фашизм не пройдёт!". При этом все понимают, что доблестные росгвардейцы лупят дубинками, не выбирая по национальности, полу (все помнят, как неустановленный боец с запотевшим забралом пнул женщину в живот) и т.п., а метелят и тащат в автозаки всех, кто под руку попадётся. Потому осужденные на штрафы и аресты участники публичных акций и просто прохожие представляют собой абсолютное смешение социальных страт.

Нацизм поминают за жестокость, зверства, лютую беспощадность. В этом отношении Навальный не дал Соловьёву ни малейшего повода сравнивать себя с фашистом. Он проповедует исключительно мирные формы борьбы. Он никому не плескал в лицо "зеленкой", никого не таскал по асфальту, тем более никого не травил и не пытался убить как-то иначе. Скорее, сам подвергался чьим-то нападениям. Поэтому ассоциация телеведущего, вдруг вспомнившего Гитлера, отнюдь не эмоциональная, а надуманная, потому особенно подлая и мерзкая. Надо уж совсем не уважать свою аудиторию, считать её сборищем полных дебилов, чтобы обращаться к образу одной из наиболее одиозных исторических фигур с единственной целью как можно больнее задеть, оскорбить и унизить оппонента.

Соловьёв много лет катился по наклонной до уровня плинтуса, пытаясь оправдывать любые действия прикормивших его властей, включая все самые сомнительные с точки зрения закона и морали поступки. Он поддерживал практически любое насилие, всякие репрессии в отношении политических противников. И пропагандист сам себя заманил в ловушку. Впадая во всё более глубокие и продолжительные припадки "патриотического" ража, он не заметил, как в своих речах, призывах ко всё более агрессивным методам к подавлению несогласных, оказался на стороне самого Гитлера. Тот, видите ли, был смелым человеком. Да уж куда Навальному?! Навальный не устраивал пивных путчей, не писал человеконенавистнические книги, не воплощал человеконенавистнические мысли в реальность, не пытал и не казнил евреев, коммунистов и инвалидов, не создавал концлагерей, не залил мир кровью. Лицемерие всегда имеет свойство выдавать себя. Вот этот гений пропаганды, господин Соловьёв, обладатель итальянской виллы и сверхдоходов, закатывавший глаза и заламывавший руки перед страданиями якобы оскорблённого ветерана, посмел по центральному телевидению обелять исторического злодея, по чьей вине в нашей стране погибли 27 миллионов человек! Очевидно, у него нет ничего святого, внутри он равнодушен и пуст, если не считать распирающего его зловонного пузыря лжи.

Как бы то ни было, я не желаю того, чтобы горе-пропагандист оказался за решёткой ни на 5 лет, как предлагают депутаты Госдумы, ни на 5 месяцев. Я вообще против того, чтобы людей сажали за слова, тем более в антигуманные условия содержания. Достаточно знать, что данный гражданин - негодяй. Ну уж таким уродился или, скорее, был развращён впоследствии лёгкими деньгами. А вот трибуны лишить его надо. Подобные ему уже распугали большую часть зрителей (впервые интернет у нас стал популярнее телевизора). Не следует омрачать грядущую годовщину Победы.