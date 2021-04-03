На Украине готовится война за советское наследство

Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021 будет отработана «война с Россией». По его словам, масштабные учения Defender Europe 2021, название которых переводится как «Защити Европу» имеют вполне законченную идею: «Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Чёрного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией».

Он добавил, что активная фаза этих учений пройдёт в мае—июне. По его словам, сейчас уже началась подготовка к учениям, в том числе развёртывание сил, организация логистики, переброска, «что тоже является элементом учений».

«Основной фокус — это Балканы, Крым и всё, что севернее Крыма», — сказал представитель Киева.

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В принципе, масштабные учения у границ по всем международным нормам воспринимаются как явная угроза. Тем более, что цель учений - подготовку к войне с Россией - никто не считает нужным даже скрывать.

К войне никто не готов, но все ждут ее начала

Кстати, военные приготовления в черноморском регионе существенно старше крымской проблемы. А уж после взятия Крыма никто планов уже не скрывает.

У Украины, конечно, есть претензии, но это зависимый игрок, задача которого ввязаться в драку, пока не подошли взрослые пацаны.

Главный интересант в регионе, конечно, турция, где прекрасно помнят, что и Кавказ, и Причерноморье с Крымом ж до Азова, и юг Украины вплоть до Полтавы - все это было Османской империей. И силами азербайджанской армии Анкара только что показала, что претензии ее на Кавказ не так уж и нереальны.

Так ведь и Кубань была частью Крымского ханства... Понятно, зачем Турция сегодня вооружает Украину и поставляет ей недостающие военные технологии.

Но есть претензии и у Румынии, и даже у Болгарии.

Есть интересы и у Польши, причем исторически обоснованные. Именно присоединение Украины к России положило конец амбициям польско-литовской державы на статус империи. Ну а теперь надежды оживились. У нас любят фантазировать на тему воссоединения трех славянских республик, но ведь возможна конфигурация и в виде Польши-Украины-Белоруссии.

Даже у Венгрии есть интерес. А что?

А поскольку все перечисленные страны - члены НАТО, то и интерес Альянса в целом просматривается отчетливо.

А.Б.