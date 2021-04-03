На заседании Совета по межнациональным отношениям президент заявил, чтобы в российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допускать ситуации как на Западе. Президент больше ни о чём не подумал? Мигранты как правило селятся табором и у них детей в несколько раз больше чем у коренных российских граждан. Куда девать лишних детей мигрантов или у нас школы на каждом шагу? Вопрос не праздный и надо прежде чем давать указания продумать вопрос до логического конца. Выдвинуть проблему просто, а что дальше и кто это будет исполнять? Не пущать лишних? В российских школах проблем выше крыши и президент подкидывает ещё одну, которую не везде можно решить росчерком пера.

Премьер в конце прошлого года сократил количество чиновников почти на 10 % - заявил вице - премьер Д. Григоренко. Сокращено 66 структурных подразделений, 33 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств. Центральные аппараты сократили на 213 единиц. Территориальные на 31642 единицы. Что поимело государство и народ от такого сокращения? Ничего. Фонд зарплаты остался прежний. Высвободившиеся средства будут поделены между оставшимися чиновниками. На производстве сокращают рабочих, а зарплата оставшихся остаётся прежней. А Мишустин сократил хотя бы одного из 10 замов? Своя рука владыка, что хочу то и ворочу.

А президент продолжает удивлять народ высказыванием по различным проблемам. На церемонии подписании Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством на 2021 - 2023 года заявил, что безудержное извлечение прибыли без заботы о людях недопустимо. Раскритиковал бизнесменов, которые в погоне за прибылью забывают заботиться о работниках. Где это президент видел, чтобы работодатель заботился о сотрудниках? При капитализме, тем более бандитским, прибыль главное для собственника. Президент конечно не думает, что его обращение к бизнесменам будет услышано. Это он говорит для народа, отдаляя недовольство народа рабской политикой Кремля.

Ранее президент вмешался насчёт роста цен на сахар и подсолнечное масло. Что - то они предпринимали и президент объявил, что цены заморожены до апреля, но не сказал, что заморожены с большим повышением. Сахар с 36 рублей заморозили до 46. Масло с 76 рублей заморозили до 110. И вот настал апрель и производитель престал отпускать сахар в торговые сети. Что будет дальше мне не известно. Однако надо отметить, что этот же производитель продаёт за бугор 350 тысяч тонн сахара, но об этом власть умалчивает. Послушаешь наших руководителей, чиновников они настолько опустились в своих должностях, что из их уст льётся сплошная и не прикрытая ложь. Наши бизнесмены продают всё, что покупает заграница, даже секреты. Им надо заработать и не важно где и как лишь бы платили.

Интернет хоть что - то доводит до народа. Не было бы его, мы бы вообще не знали что творится в стране. Скончалась родственница 49 лет министра здравоохранения Наталья. Приехавшая скорая должна была определить состояние больной. Оказалось, что не работает кардиограф, не могли установить диагноз. Вызвали другую, пока суть да дело, она скончалась. Конечно сразу уволили бригаду. Видите как прямолинейно действуют чиновники медицины. А кто будет работать? Медиков и так не хватает. Надо увольнять и даже судить Голикову, Скворцову и наказывать нынешнего министра. Он должен был надоедать президенту, Мишустину о выделении необходимых средств на восстановление здравоохранения. Половина медицины разрушено и Голикова пошла на повышение с бухгалтерским образованием. Народ умирает, но молчит. Как будто мы все под наркозом или гипнозом? Что произошло с нами? Со всех каналов нам льют ложь, а мы либо верим, либо не обращаем внимание. На Ставрополье арестованы два заместителя председателя правительства - А.Золотарёв, Р.Петрашев. Всему виной деньги, которые по мнению воров лежат не там и не так.

В СМИ появился новый опрос граждан страны. Из 100 тысяч опрошенных на вопрос, кого вы видите в будущем президентом? 38 % - Путина, 33 % - Платошкина, 3% - Зюганова. Ниже текста помещён снимок. В.Кашин в ярко - красной куртке, Платошкин как всегда в обычной одежде, а вот Зюганов весь в чёрном и даже лицо отражает черноту. Видно понял, что халявная жизнь заканчивается, начнётся открытый позор. Опросы, как правило, проводятся в городах больших и редко в малых. В деревнях вообще никого и никогда не опрашивали. Думаю, что если и дальше народ будет молчать, то Платошкина до выборов не допустят.

Президент когда надо и когда не надо говорит, что Союз выпускал только галоши, а Ленин подложил под Союз бомбу. Сколько же надо иметь наглости, чтобы так говорить? Союз первым запустил человека в космос. Создал на орбите космическую станцию "Мир", которую два придурка затопили в океане, решили на американской технике полетать. А теперь не успевают дыры затыкать, а то растворятся в безвоздушном пространстве без следа. Теперь кроме полезной нагрузки помещают в Союз материалы для ремонта корпуса станции и ещё не известно чем занимаются американцы в своём отсеке. А мы свои исследования не засекречиваем, всё для них чтобы понравиться.

На днях случайно наткнулся на интервью капитана первого ранга, который в интернете давал интервью очевидно журналисту, которого канал не показал. Только ответы моряка. Смелый товарищ спокойно разговаривал о проблемах страны, которые организовал действующий президент. Президент в 2004 году обещал много, но ничего не сделал. В 2018 году идти на выборы не с чем и он взял оборонку. У нас сильная армия, лучшее оружие и так далее. На самом деле всё наоборот. Российская армия значительно меньше армии США. У нас почти нет морского военного флота. Приводил конкретные цифры военных кораблей различного назначения. Отставание колоссальное. У нас один у них десять. Примерно так по всем типам. И оружие не самое лучшее, некоторые образца только для парада. И отстаём по количеству. Не зря ведь сказано, что по военным заказам возбуждено 120 уголовных дел. Воруют, а министр занимается народными промыслами, собирает на природе музей. Да и верховный не против. Они оба не служили в армии, а довольствовались военным делом в институтах. Например, я отслужил три года и в институте прошёл военную кафедру. Но это не может быть сравнено со срочной службой. Мы даже выезжали летом в поле, но кроме смотра на действующую роду, которая дислоцировалась недалеко никакого опыта приобрести не удалось. А Украина официально заявила, что война с Россией будет и Америка ей поможет. Если так то крови с нашей стороны будет много. Будет и с той стороны, но меня это не волнует, даже пусть будет больше. Выборы могут решить многое и даже не допустить кровопролитие. И это зависит от нас простого народа России.