Надеюсь, самого активного члена ОНК Москвы всё-таки не исключат

Итак, я поучаствовала в заседании комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК. Заседание прошло в закрытом режиме, СМИ не пустили, моих коллег по ОНК - Еву Меркачеву и Георгия Иванова, которые пытались пройти на заседание, тоже не пустили. От ОНК Москвы присутствовал председатель Г.Волков и его заместитель Н.Зуев. Они озвучили претензии ко мне, затем я выступила и сказала своё видение ситуации.

Вопросы вызывают 3 вещи:

1) почему это заседание комиссии Общественной палаты ЗАКРЫТОЕ? Разве нормально, когда общественники что-то скрывают от общества и СМИ?

2) почему вопрос о моем исключении будут обсуждать одни люди, а принимать решение будут другие? Ведь решение принимает Совет Общественной палаты, а не комиссия.

3) почему меня теперь обвиняют не в том, в чем первоначально? Было «разглашение материалов следствия по делу Соболь», а стало - «неоднократные нарушения кодекса этики ОНК». Кто осуществил подмену?

Мне задали вопросы, на все ответила. Комиссия вынесет какое-то решение (проголосует) и передаст материалы в Совет Общественной палаты, который и будет принимать окончательное решение. Когда это будет - не знаю. Но надеюсь, что самого активного члена ОНК Москвы всё-таки не исключат, иначе это будет похоже на откусывание собственного хвоста)))