Итог собрания акционеров - банкротство

Мы много писали о заказном банкротстве ЗиДа. Предприятие, выпускавшее изделия для российского флота (в том числе, и подводного), а также для российской армии, было признано банкротом. Окончательный тур уничтожения ЗиДа должен был начаться в конце 2019 года. Была остановлена работа. Работники получили приятную новость о сокращении. Также было официально объявлено о застройке района элитным жильём. (https://59.ru/text/gorod/66356626/). Зачем в Перми столько элитного жилья — автор материала не знает, и никто из опрошенных им жителей Перми не понимает. Как предприятие, выпускающее для армии уникальную продукцию, может в принципе стать банкротом, это тоже интересно. И, наверно, относится к ответу на вопрос, почему РФ воистину независимое государство.

Работники и ветераны ЗиДа начали всеми возможными способами привлекать внимание к проблеме. Митинги в Перми. Москве. Пикеты и публичные (под видео) сдача обращений в Москве и Перми в самые разные инстанции. В итоге тотального увольнения работников не произошло. ЗиД был снова запущен. Глава края нашёл для завода один контракт, затем другой. Впрочем, что всё решилось и всё хорошо, говорить рано. Процедура банкротства продолжается.

26 марта 2021 года состоялось собрание кредиторов. Кстати, в состав кредиторов входит Росимущество и налоговая инспекция (собственно, по её требованию в конце 2019 года и блокировали счета). Как назвать ситуацию, когда государственные конторы гробят уникальное государственное предприятие, автор материала не знает, но предполагает, что это тоже относится к ответу на вопрос, почему РФ воистину независимое государство.

26 февраля конкурсный управляющий Лев Шляпин дал интервью (https://www.kommersant.ru/doc/4749688), в котором совершенно чётко заявил, что:

«…завод им. Дзержинского является полностью работоспособным предприятием и должен продолжать свою производственную деятельность, тем более что возможности для этого есть…»,

«…задачи продавать первую площадку под застройку больше нет….». Так же Шляпин сообщил, что на следующий год есть большие заказы.

Радоваться снова? Можно, но не очень долго.

1 апреля собрание акционеров опубликовало протокол собрания (от 26 марта), в котором значилось, что:

- «Отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства к сведению не принимать».

- «По вопросу №2 повестки дня «О продолжении хозяйственной деятельности должника» (ЗиДа) объявить перерыв».

Что это? Ребята сверху морочат нам голову? Ребята сами ещё не решили – будут дербанить ЗиД или нет.

В любом случае, хотя сдвиги к лучшему уже есть (напоминаем, что год назад завод вообще не работал), защитникам ЗиДа рано считать, что всё уже позади. Впрочем, отчаиваться и опускать руки тоже не стоит. Нужно просто быть готовыми к продолжению борьбы.

От редакции: Когда судьбу оборонного предприятия и оборонного заказа решает собрание акционеров, за нпациональную оборону можно не беспокоиться - она рухнет при первом же порыве ветра.

Трудно же представить себе, что "собрание акционеров Генштаба решило объявить бакротство 58-й армии". А почему на оборонном заводе можно?

Сегодня судьбу любой войны решает в большей степени оборонная промышленность, нежели военные таланты генералов и даже не мужество солдат. Недавний пример войны в Карабахе: ударные турецкие дроны плюс самолеты, поставленные без ракет, и как бы храбры не были армянские солдаты, но война была проиграна практически вчистую.

А.Б.