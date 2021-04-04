Ребенка в Александровском убила объединенная Европа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает на то, что ПАСЕ и ПА ОБСЕ потребуют разъяснений от Украины в связи со смертью ребенка в Донбассе. Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий вооруженным силам Украины, произвел сброс взрывного устройства вблизи жилого дома в населенном пункте Александровское. Погиб ребенок 2016 года рождения.

Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы, подчеркнул спикер Госдумы.

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Странный он какой-то... За 7 лет конфликта на Донбассе погибли сотни детей, в том числе и от украинского оружия. Тогдашний президент Украины Порошенко, которого едва не первой признала Россия, сказал, что украинские дети будут ходить в школу, а донбасские - прятаться по подвалам. И это было единственное его обещание, которое он точно выполнил.

От чего, интересно, прятаться, как не от украинского оружия? И от кого прятаться? не от "освободителей" ли из ВСУ?

Официальная версия Киева - на Украину напал Гиркин по поручению ФСБ, и началась война с Россией.

Эту версию охотно восприняли ОБСЕ, ООН, НАТО, Совет европы и все остальные. Гиркин напал. На 40-миллионную страну.

А что сделал в ответ исполняющий обязанности президента Украины Турчинов? Вызвал полицию? Направил на Донбасс полицейский спецназ "Беркут"?.. Нет, "Беркут" сам Турчинов и объявил вне закона, начав на него охоту. А заодно и на законного президента Януковича.

Так что сделал Турчинов? А он издал указ о применении против Гиркина тяжеого вооружения - артиллерии (ракетной и ствольной), танков, штурмовой авиации.

В Гиркина почему-то так и не попали, зато попали во множество населенных пунктов, жилых домов, административных зданий. Убили очень много мирных граждан. На тот момент граждан Украины, между прочим.

Не знаю почему, но населению это не понравилось, и оно провозгласило аж две республики - Донецкую и Луганскую. То есть вообще-то три, еще раньше Харьковскую, но там как-то быстро все задавили: всех, кого успели, убили, остальные убежали.

А на Донбассе провели референдумы и провозгласили ДНР и ЛНР, которые Путин почему-то не признал, поэтому сделался агрессором и стало можно убивать детей, женщин, стариков и вообще кто под руку попадется.

И такая картина мира вполне устраивала ООН, ОБСЕ, СЕ, ПАСЕ, НАТО и всех остальных. Все это назвали минским процессом, и принялись наблюдать, как бывшие граждане одной страны принялись убивать друг друга под предлогом, что Россия напала. Кругом был Гиркин, его бомбили в школах и детских садах, жилых кварталах, водокачках, электростанциях и прочих местах скопления граждан, и это было героично и патриотично.

И все это устраивало все стороны, пока вдруг украинский беспилотник не убил ребенка.

А откуда вообще на Украине беспилотный летательный аппарат, если тамошний авиапром приказал долго жить еще до войны с Гиркиным?

Горлица (БПЛА): на беспилотнике размещёны система управления Futaba (Япония), комплекс телеметрии Pixhawk (Канада), электрический двигатель Hirth F-23 (Германия).

Сокол-300: двигатели Rotax 914 мощностью 115 л.с. производства США, такие же стояли и на турецких «Байрактарах».

Ну и собственно «Байрактары», лицензию на которые Турция передала дружественной Украине, чтобы удобней убивать детей.

Так кто же убил ребенка в Александровском?

А.Б.