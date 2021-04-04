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Московский листок

Ты можешь подняться наверх, это даже не так трудно. Просто по пути тебя попросят наесться говна

Опубликовано 04.04.2021 автором Даниил Константинов в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Ты можешь подняться наверх, это даже не так трудно. Просто по пути тебя попросят наесться говна

Визит Бутиной в колонию к Навальному навёл меня вот на какие ещё размышления. Есть всё-таки в современной России социальные лифты. Но движение по ним всегда ведёт через говно. Ты можешь подняться наверх, это даже не так трудно. Просто по пути тебя попросят наесться говна. Ну или не попросят - сам решишь. Или даже сам ещё попросишь...

Все эти доктора Мясниковы, Симонянши с их рафаэлками, а теперь ещё вот и бывшие американские "политзеки". Всегда все одно и то же.

Когда очевидно травят человека, надо публично (и упорно) в этом сомневаться. Когда неправедно сажают - ехать в лагерь выстебывать заключённого, помогать глумиться над ним. Ну и так далее. Примеров можно подобрать множество.

Наешься говна и езжай наверх - в высшие сферы российской илитки. Ну или не в высшие - обойдешься. В предбаннике постоишь. "Чего изволите!?"

Грустно все это. Но ведь есть и другой путь - обратный. Не ешь говно. И не поднимаешься. Вниз опускаешся или остаёшься на своем этаже. Выходишь брезгливо из лифта.

Заходишь вот в лифт, а там тебе карлик-лифтер тарелку с говном предлагает. А ты отказываешься. Не ешь, не берешь. И ещё рукой такой жест делаешь. Как на старых плакатах с отказом от водки: "не буду!"

И многие так и делают. А если не многие, то хотя бы некоторые. А это значит, что надежда есть.



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