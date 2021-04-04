Вся Москва едет по кольцу в никуда?

МЦК (Московское центральное кольцо) побило все возможные рекорды по пассажиропотоку, но оно уже работает на пределе своих возможносте, сообщил мэр Москвы Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"...Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности, уже работает на пределе своих возможностей", - сообщил Собянин.

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Интересно, а куда они все едут?

Нет, правда интересно. Раньше утром ехали на работу, вечером с работы - метро в часы пик забито было, а днем - свободное. Да еще примерно 2,5 миллиона человек на электричках из Подмосковья туда-союда.

Но сейчас-то на месте ЗИЛа - "Зиларт", на месте авиазаводов - Ходынское поле. Они что, каждый день в гости ездят с Зиларта на Ходынку?

И все вокруг застраивается домами, домами... Метро строится как при Кагановиче, и все возят, возят... Куда? Зачем?

Где все эти люди работают? Чем зарабатывают на хлеб миллионы и миллионы? Все сплошь блогеры и брокеры?

Я правда не понимаю, чем и зачем живет сегодня миллионов 20 москвичей и гостей столицы. Ездят по кругу в поездах МЦК? Глупо спрашивать, куда едут - линия-то кольцевая...

А.Б.