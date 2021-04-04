Вся Москва едет по кольцу в никуда?

МЦК (Московское центральное кольцо) побило все возможные рекорды по пассажиропотоку, но оно уже работает на пределе своих возможносте, сообщил мэр Москвы Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"...Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности, уже работает на пределе своих возможностей", - сообщил Собянин.
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Интересно, а куда они все едут?
Нет, правда интересно. Раньше утром ехали на работу, вечером с работы - метро в часы пик забито было, а днем - свободное. Да еще примерно 2,5 миллиона человек на электричках из Подмосковья туда-союда.
Но сейчас-то на месте ЗИЛа - "Зиларт", на месте авиазаводов - Ходынское поле. Они что, каждый день в гости ездят с Зиларта на Ходынку?
И все вокруг застраивается домами, домами... Метро строится как при Кагановиче, и все возят, возят... Куда? Зачем?
Где все эти люди работают? Чем зарабатывают на хлеб миллионы и миллионы? Все сплошь блогеры и брокеры?
Я правда не понимаю, чем и зачем живет сегодня миллионов 20 москвичей и гостей столицы. Ездят по кругу в поездах МЦК? Глупо спрашивать, куда едут - линия-то кольцевая...
А.Б.
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Гражданин Географ, Маститый. написал 04.04.2021 10:07
Никогда в истории Руси святой не было такого светлого времени как сейчас - работать не надо, а еды навалом, и что характерно денег на еду хватает, да так, что остается на хорошие Рено, Мерседес и Форд.
Мало того, наевшись от пуза можно поехать по новым хордам в гости, по магазинам, театрам. Не хочешь на мерседесе, пожалуйста метро и МКЦ.
Браво!
А идиоты пусть открыаают базы на Сатурне!! Мы живем на Руси святой и дети наши будут, и больше скажу, с таким оружием просто ждем минутку слабости и планета Земля будет Русской. Как с Крымом, мы терпеливо ждали, готовились и в момент безвластия вообще без единого выстрела.
Коронавирус это только начало, ребятушки мои, первый блин комом.
Благодарствия РПЦ, низкий поклон ФСБ за многотрудную тяжелую работу, и Ему - да светится имя твое .