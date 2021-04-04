Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Патриот России должен много пить и курить!

Опубликовано 04.04.2021 в разделе комментариев 1

курение сигареты акциз
Патриот России должен много пить и курить!

Минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей вводится в России с 1 апреля 2021 года. Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.

А почему, собственно?

Ну вот хочу я продавать сигареты не по 108 рублей за пачку. а за 105? Или вообще за 40 копеек, как "Яву" в советское время?

А низ-зя!

Акциз, то есть прямой и никак не заработанный доход в казну должен быть высоким, и никак не может снижаться! Это на сахар и макароны президент требует не поднимать максимальную цену, а на сигареты - не опускать.

Государство у нас ведь борется с курением, как может. Изнемогло в борьбе просто. Кругом надписи типа "Курящая женщина кончает раком!" Нельзя курить возле метро и детских садов, даже возле Мега-центров установили специальные курилки, как в воинской части.

Естественно, это тяжелая и бескопромиссная борьба должна приность плоды - число курильщиков снижается... Или не снижается?

И главное, как бы не снижалось число курильщиков, а количество проданных сигарет и размер акцизов снижаться не имеет права!

Наверно, в идеале правильный патриотический гражданин должен покупать сигареты по максимальной цене, и тут же выбрасывать их в урну - растоптав предварительно, чтобы кто-то не покурил на халяву. И тоже самое с водкой, другим важнейшим подакцизным товаром - купил и вылил!

По другому логика как-то не выстраивается...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
По другому как-то не выстраивается..
макр-обий-454 написал 04.04.2021 10:46
Я не за Мухина в данном вопросе, но Баранов верно замечает, что голову иметь надо!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Московское правительство отметило День бездомных - выселением
Московское правительство отметило День бездомных -...
02.04.2021
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем войну
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем вой...
04.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Патриот России должен много пить и курить! (1)
Вся Москва едет по кольцу в никуда? (1)
Ты можешь подняться наверх, это даже не так трудно. Просто по пути тебя попросят наесться говна (0)
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем войну (1)
Итог собрания акционеров - банкротство (1)
Ребенка в Александровском убила объединенная Европа (14)
Надеюсь, самого активного члена ОНК Москвы всё-таки не исключат (1)
А президент продолжает удивлять народ... (19)
На Украине готовится война за советское наследство (39)
Купировать фигу в кармане (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Пей и кури во славу Родины!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Трудовых мигрантов в РФ будут завозить ещё больше, чем раньше
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Собянинская Москва бежит по кругу
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вирус: о чем мы боимся даже думать. Не то что говорить.
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Украина 7 лет воюет с Гиркиным, и все никак не победит и не проиграет
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss