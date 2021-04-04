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Московский листок

Каждый четвертый зараженный за сутки - в Москве

Опубликовано 04.04.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Каждый четвертый зараженный за сутки - в Москве

В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 1901 случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает московский оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Ранее сообщалось, что за сутки по всей России выявлено 8817 случаев коронавируса.

А ничего так - почти четверть новых заражений в Москве, постоянное население которой составляет около 8 процентов от общего по стране.

Это успехи такие в столице?

Давно ничего не писали мы про эпидемию - надоело, чуть что, так набегают ковид-диссиденты и плюются какашками: почто мировую аферу подерживаете? А тут же подтягиваются ковид-паникеры - почему не призываете надевать по две маски и гондон на голову?

А мы никого не призываем, мы факты констатируем и делаем посильные нашему рассудку выводы - конечно, у ковид-диссидентов рассудки ого-го! какие! Нам и не снилось, но люди, несмотря на это, заболевают и мрут.

Вот как на сегодня выглядит в Москве график "Количество зараженных на данный момент времени".

Как видим, растет, и очень ощутимо. Так что победные реляции Собянина о том, что в Москве-де все рассосалось, можно позабыть. Ну или припомнить. За месяц число умерших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось на тысячу. Тысяча в месяц. И никто ни за что не отвечает, все молодцы, все герои!

Власти избрали верную тактику борьбы с эпидемией - все, что им не нравится или не укладывается в их картину мира, можно не замечать.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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ДДДДдддддддрррррррриииисссстттЬЬЬ!
звучно взбзднул наш рЫдколог написал 04.04.2021 12:25
наполнив кормушку своего высерка до краЁв.
счас савки подтянутся и начнут взахлЁб хрюкать и блеять нахваливая сие пойло!
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(без названия)
Выборы 2021 написал 04.04.2021 11:49
За Путина За Единую Россию За народ За будущее За достойную жизнь!
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