РПЦ лишила сана самого популярного своего богослова

Патриарх Кирилл утвердил решение Церковного суда о лишении протодиакона Андрея Кураева сана. Решение вступит в силу после издания соответствующего указа. Однако пока патриарх ввел мораторий на опубликование документа, предоставив протодиакону время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви», который он в свое время избрал, сообщает сайт РПЦ.

Епархиальный суд Москвы нашел в высказываниях протодиакона "признаки хулы на Церковь", а также клеветнической деятельности, в частности, об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".

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Ну, по большому счету - это обвинение в "неотроцкизме", то есть неизвестно в чем. С той разницей, что в КПРФ за "неотроцкизм" изгоняют сразу и навсегда, а в РПЦ дают время одуматься. Хотя какая разница? В чем одумываться, если обвиняемый понятия не имеет, в чем его вина?

Протодиакон и мыслей не имел о расколе, так в чем ему каяться? А вот теперь, когда его извергли из сана и вот-вот объявят анафему, вполне может и задуматься - богослов он популярный, последователей у него много. И как ему от них отказаться? Придется соответствовать...

Хотя глупость, конечно. Разве церковь раздает пропуска в царствие небесное? Хотя КПРФ ведь тоже давно не строит коммунизм...

Раньше могли хоть сжечь, как протопопа Аввакума, который тоже с нынешней точки зрения н в чем виноват не был. Или удавить по-тихому в монастырской тюрьме, как Вассиана Патрикеева, тоже немало попортившего крови церковным иерархам своим острым языком. Так Вассиана до сих пор читают, а кто помнит его гонителей? Разве Иосифа Волоцкого, так прочтите его труды - средневековый изувер, однако: «грешника или еретика руками убить или молитвой едино есть» и что казнить еретика - значит «руку освятить».

"Пусть узнают необузданные и развращенные жиды и еретики, что им подобает бояться Божиих рабов", учил святой Иосиф Волоцкий, учение которого является одним из столпов РПЦ. Хотя навряд ли многие в РПЦ сегодня решатся цитировать труды святого отца.

Но слава богу, бодливой корове бог рогов не дает. Жиды и еретики могут спать спокойно. Да и протодиакон Кураев навряд ли лишится сна, только сана.

А.Б.