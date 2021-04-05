Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

РПЦ лишила сана самого популярного своего богослова

Опубликовано 05.04.2021 в разделе комментариев 0

церковь рпц кураев кирилл
РПЦ лишила сана самого популярного своего богослова

Патриарх Кирилл утвердил решение Церковного суда о лишении протодиакона Андрея Кураева сана. Решение вступит в силу после издания соответствующего указа. Однако пока патриарх ввел мораторий на опубликование документа, предоставив протодиакону время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви», который он в свое время избрал, сообщает сайт РПЦ. 

Епархиальный суд Москвы нашел в высказываниях протодиакона "признаки хулы на Церковь", а также клеветнической деятельности, в частности, об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".

***

Ну, по большому счету - это обвинение в "неотроцкизме", то есть неизвестно в чем. С той разницей, что в КПРФ за "неотроцкизм" изгоняют сразу и навсегда, а в РПЦ дают время одуматься. Хотя какая разница? В чем одумываться, если обвиняемый понятия не имеет, в чем его вина?

Протодиакон и мыслей не имел о расколе, так в чем ему каяться? А вот теперь, когда его извергли из сана и вот-вот объявят анафему, вполне может и задуматься - богослов он популярный, последователей у него много. И как ему от них отказаться? Придется соответствовать...

Хотя глупость, конечно. Разве церковь раздает пропуска в царствие небесное? Хотя КПРФ ведь тоже давно не строит коммунизм...

Раньше могли хоть сжечь, как протопопа Аввакума, который тоже с нынешней точки зрения н в чем виноват не был. Или удавить по-тихому в монастырской тюрьме, как Вассиана Патрикеева, тоже немало попортившего крови церковным иерархам своим острым языком. Так Вассиана до сих пор читают, а кто помнит его гонителей? Разве Иосифа Волоцкого, так прочтите его труды - средневековый изувер, однако:  «грешника или еретика руками убить или молитвой едино есть» и что казнить еретика - значит «руку освятить».

"Пусть узнают необузданные и развращенные жиды и еретики, что им подобает бояться Божиих рабов", учил святой Иосиф Волоцкий, учение которого является одним из столпов РПЦ. Хотя навряд ли многие в РПЦ сегодня решатся цитировать труды святого отца.

Но слава богу, бодливой корове бог рогов не дает. Жиды и еретики могут спать спокойно. Да и протодиакон Кураев навряд ли лишится сна, только сана.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Московское правительство отметило День бездомных - выселением
Московское правительство отметило День бездомных -...
02.04.2021
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем войну
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем вой...
04.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
РПЦ лишила сана самого популярного своего богослова (0)
Донбасский тупик (0)
Каждый четвертый зараженный за сутки - в Москве (13)
Патриот России должен много пить и курить! (11)
Вся Москва едет по кольцу в никуда? (4)
Ты можешь подняться наверх, это даже не так трудно. Просто по пути тебя попросят наесться говна (11)
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем войну (2)
Итог собрания акционеров - банкротство (3)
Ребенка в Александровском убила объединенная Европа (18)
Надеюсь, самого активного члена ОНК Москвы всё-таки не исключат (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Протодиакон "нетроцкистом" оказался
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 4 апреля 2021
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вирус: о чем мы боимся даже думать. Не то что говорить.
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пакт нормальности. Спасение России в 20 пунктах
Дарья Митина Дарья Митина: Жызненно
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss