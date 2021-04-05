Донбасский тупик

Фильм «Мозговой», который мы посмотрели 3 апреля в зале Дома Союза писателей России, всколыхнул сердце и разбередил раны многим.

И все больнее и отчетливее виден глухой тупик, в который уперся Донбасс. И его главная беда (да простят меня мои любимые друзья из Горловки и Луганска) – не обстрелы и бомбежки.

Конечно, горе родителей, вчера потерявших ребенка при обстреле, безмерно, но трехмиллионном анклаве кто-то гибнет и умирает ежедневно в авариях и при суицидах, задыхается от коронавируса или погибает при бытовом ударе током.

Главная общая беда Донбасса – его неопределенность и непризнанность. Люди, спокойно проживающие в России, даже не понимают, насколько беспомощным и незащищенным чувствует себя человек в отсутствие государства.

Даже тяжелая рука тоталитарного управления лучше, чем отсутствие законного и признанного механизма государства. Почему сегодня чеченцы – одни из самых рьяных сторонников российской власти? Да потому что даже кавказцы с их культом силы и презрением к закону, на своей шкуре почувствовали, что отсутствие государства бьет и убивает всех без разбора.

Да, русские по своему менталитету – один из самых талантливых в области государственного строительства народов.

Как в анекдоте, когда из запчастей к трактору все равно собирается автомат Калашникова, так из русских, собранных в Приднестровье или Донбассе, получается общественное образование, воссоздающая порядок и государственную машину.

Я помню, с каким удивлением я в 2017 году смотрела на выбитые стекла и выщербленную осколками штукатурку домов на въезде в Сухуми, уж не говоря о черном сгоревшем Доме правительства в центре города. А пожилая абхазка объясняла мне, что это – следы жестокой двухнедельной войны, которую они пережили в 1993.

А я там в Абхазии все время вспоминала работу ремонтников в Дебальцево и Горловке, где следы бомбежек и обстрелов исчезали на наших глазах под руками простых донбасских рабочих, которые не считали себя героями, восстанавливая электросети или водопровод буквально под обстрелами. И клумбы в Макеевке, и театр в Донецке, и детскую музыкальную в Дебальцево, где за окнами, еще затянутыми полиэтиленом, уже звучали аккорды сольфеджио и звуки скрипки, а где-то за горизонтом глухо бухали разрывы мин.

Люди неутомимо и неустанно ремонтировали и восстанавливали не дома и стены – они ремонтировали и восстанавливали свою жизнь и миропорядок.

Но подобие государства – еще не государство, внешний порядок – не настоящий порядок, диктуемый правом и законом.

Пресловутые «подвалы», люди, обвиненные непонятно в чем без следствия и судебных разбирательств, всевластие органов, именуемых МГБ – это же не сказка и не миф. Каким законом руководствовались те, кто запретил дончанину Руслану Мармазову приехать в Донецк?

Но то, что было оправданно в 2014, понятно в 2015, через семь лет после начала войны на Донбассе – недопустимо. И объясняется это только одним – на Донбассе нет настоящего государства, и люди страдают не только от снарядов и мин, но от того, что они повисли в неопределенности своего настоящего и будущего.

Донбасс неуклонно деградирует, люди уезжают, не понимая, что их ждет впереди на их родине, человеческая река отважных защитников неуклонно мелеет.

Но кто может себе вообразить настоящее возвращение Донбасса в Украину?

Миллионы голосов прохрипят «Нет!», представив жестокие расправы над учителями и местными депутатами, директорами домов культуры и участковыми милиционерами.

Невозможно представить памятник Бандере в Донецке, переименование Краснодона, запрет русского языка в школах и злорадное мстительное торжество всяких «героев» из батальонов «Азов» и «Донбасс».

А ведь снос советских памятников, запрет георгиевской ленточки, уничтожение следов русской истории и культуры – это привычный фон украинской реальности, куда предлагают вернуться дончанам.

Но неужели, чтобы вялые оппозиционеры, которым отключают микрофоны за русский язык, набрали не 15, а 20 процентов в Верховной Раде, нужно отдать на унижение и расправу миллионы людей, которые так отважно и терпеливо стоят на фронтире, на последнем рубеже настоящего Русского мира?

Их жизни и судьбы стоят дороже Северного потока-2 и системы SWIFT, их дети, поющие песни на русском языке, должны верить в свое счастливое будущее.

А это значит, что пора прекратить бубнить «о безальтернативности Минских соглашений», о возвращении Донбасса под киевскую власть, о выгодах для России увеличения якобы пророссийского населения на Украине.

Это жестоко и бесчеловечно.

И жестоко и бесчеловечно продолжать держать Донбасс в безнадежном тупике.

Выход из этого тупика только один – признать Донбасс, и начать немедленную реинтеграцию его в Россию.

Донбасс должен получить настоящую государственную власть. Он слишком дорого за это заплатил.