В жизни москвичей стало больше смысла - выросло число платных парковок

Новые участки платной парковки начали действовать в понедельник на 82 улицах Москвы, где организовали места для резидентов. Также с 5 апреля изменились тарифы на автостоянку на 193 столичных улицах, сообщается на официальном сайте столичного транспорта.

Как же хорошо, как славно, что есть у нас лучший мэр Сергей Семенович Собянин и другие. Ночей не спят, все в заботах о нашем благополучии.

Изменение тарифов затронет лишь 10% платных парковочных мест в столице, которые загружены на 96% и более, но эффект ощутит весь город: будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час - в ночное. И без всяких выходных. Зря что ли придумали такой замечательный тариф?

Вот, допустим, приехал человек на работу, поставил машину на 6 часов - две с половиной тысячи рублей заплатил за парковку. Сразу стимул - зарабоатывать побольше! Если меньше 50 тысяч зарплата, то и вовсе не хватит даже за парковку расплатиться. Но в Москве ведь средняя зарплата - 90 тысяч. На парковку хватит!

А если зарплаты на парковку не хватает - бросай такую работу! И ходи пешком: утром на паперти посидел, копейку собрал, в "Пятерочку" сходил - день не зря прожит.

Вообще в чем смысл жизни москвича? В том, чтобы оплачивать: парковку, квартплату, коммуналку, телефон, метро, налоги... Да много чего.

Это раньше строили чего-то: "Наша цель - коммунизм!" А теперь цели у нас нет никакий, есть задача - платить. Люди - живая нефть, должны приносить прибыль. Принес прибыль - молодец, человек. Не принес - вроде и не человек уже, так, плесень...

Очень хорошо все устроено в нашем городе. Развивается город - больше платных парковок, больше квартир, больше станций метро. Только плати.

Анатолий Баранов