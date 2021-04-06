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Московский листок

Что это за шахер-махер?

Опубликовано 06.04.2021 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Что это за шахер-махер?

Реплика вдогонку.

Вчера в длинной статье «О слабоумии тех, кто нас лечит» я написал, что в Израиле, а теперь и в России пытаются заткнуть рот некоему, как сообщают о нём, инженеру-электронщику Антону Амантонио, который написал книгу, вышедшую в России под длинным названием «Прививать или не прививать, или, Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Я принёс извинения читателям в том, что не читал книгу этого израильтянина, поскольку, повторю, у меня не выработалось определённое мнение по поводу прививок, и я не хочу статьями о прививках далеко уходить от темы аферы коронавируса. Однако у меня тут же нашёлся читатель, Дмитрий П., который эту книгу читал и сообщает о её содержании:

«Он взял стандартный календарь прививок, и каждую подробно разобрал, опираясь на опубликованные научные работы. Что за болезнь, что за прививка, к каким последствиям приводит, каковы альтернативы по лечению, чего человек лишается, избежав болезни (а там бывают и положительные эффекты), и т. д. Поскольку календарь прививок всем странам навязан ВОЗом, то в РФ они практически те же самые. Так что книга очень полезная, чтобы не подставлять себя и своих детей.

В 1986 году я провалялся месяц в реанимации (тогда ещё советской), и потом несколько месяцев восстанавливался. Был ещё школьником. Не буду писать подробности, но никто не смог объяснить, откуда у меня такой странный набор симптомов. В наше время запросто мог бы умереть. Ещё запомнилось, что лечащий врач меня тогда вдруг освободила ото всех дальнейших прививок, не давая внятного объяснения этому решению. И вот спустя столько лет наткнулся у Амантонио, что оказывается, то, что со мной было, — это описанное «осложнение» после прививки от кори».

Но мой обычный оппонент, проигнорировав весь текст помянутой моей статьи, привёл в виде возражения мне только вот такой график заболеваемости COVID-19 в Израиле:

https://forum-msk.org/images/2021/04/04/1617567262_22866.png

График, как видите, радостный – в результате окончания прививочной кампании число заразившихся в Израиле снизилось с 15000 до 6000 в сутки - в 2,5 раза! Во! Но дело в том, что прививки в Израиле начаты 20 декабря 2020 года, и в допрививочном декабре средняя заболеваемость была 2921 в сутки – в два раза ниже, нежели в послепрививочном апреле! Во!

И многие ли обратили внимание, что ось ординат на графиках обычно начинают с нуля, а тут она начата с 6000, в связи с чем сложилось впечатление, что заболевших в Израиле вообще нет! Потом, многие ли обратили внимание, что адепты коронавируса обычно дают числа аж с начала эпидемии, чтобы они выглядели особо пугающими, и никогда не сравнивают числа заболевших по периодам. А тут дано даже не понедельное, а посуточное сравнение и всего за 13 дней. То есть мы понимаем, что 21 марта заболеваемость была, скорее всего, существенно ниже, чем 22 марта, поэтому на этой дате график и обрезали.

Но я не стал бы об этом писать, если бы не следующее обстоятельство.

Когда я, не найдя первоисточника, откуда взяты числа для графика, начал сам проверять числа на нём, то они вызывали у меня ещё большее и искреннее удивление. Я проверял по числам заболевших коронавирусом в Израиле на официальном ресурсе https://coronavirusstat.ru/country/israel. В итоге.

Заболеваемость коронавирусом в Израиле за 18 марта – 2431 человек; за 19 марта – 590; за 20 марта – 499; за 21 марта – 974; за 22 марта – не 15000, как на графике, а в всего 616; за 23 марта – 647, ну и дальше мне проверять перехотелось. Вот только добавлю, что за сутки 4 апреля Израиль отчитался всего о 37 заразившихся.

Результаты просто «блестящие», причём, настолько блестящие, что возникает вопрос – а откуда тогда мой оппонент, который искренне хотел на примере Израиля показать пользу прививок, взял числа заболевших, которые так «не бьют» с «ещё лучшими» числами этого, как бы официального ресурса? У Израиля два вида чисел коронавирусной аферы – для публики и для себя?

Что это за шахер-махер?

От редакции: Может и правда, как задается вопросом автор, "21 марта заболеваемость была, скорее всего, существенно ниже, чем 22 марта, поэтому на этой дате график и обрезали".

Но нет, хотя и евреи, но не обрезали.

Как видим, на 21 марта заболеваемость была выше, 19 марта еще выше, и так до самого начала месяца. 

Но есть график и вовсе за все время эпидемии. Вот он.

На нем видно, что заболеваемость развивалась волнообразно и лето прошлого года снизилась до совсем "безопасных" величин. В Израиле тогда заметно скоратили карантинные ограничения, как и во многих других западных странах. Но осенью пошла вторая волна, к октябрю достигшая пиковых значений, куда более серьезных, чем весной. Но к началу ноября заболеваемость опять резко снизилась, но через месяц опять пошла на подъем - третья волна... 

В условиях очевидного роста заболеваемости правительство приняло единственно правильное решение о массовой вакцинации. Именно единственно правильное, поскольку специфического лечения этой инфекции по-прежнему нет и никакого иного ответственного решения не просматривалось.

Очевидно к началу февраля число вакцинированных было уже статистически значимым, и заболеваемость постепенно стала снижаться. В течение же последнего месяца она снижалась быстро, поскольку число вакцинированных уже приближалось к 100 процентам.

Можно еще посмотреть на график смертности.

Как видим, число смертей четко коррелирует с уровнемп заболеваемости, но как и везде, несколько "отстает". И начиная с начала февраля можно видеть снижение смертности, вплоть до выхода на плато к  началу апреля.

Никакого шахер-махера.



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Всего комментариев к статье: 1
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да плевать мне на факты!
док-кар написал 06.04.2021 02:36
Я не понимаю, при чем тут какие то графики, цифры и прочая муть? Мухин же сказал вам, дебилам, , что КОВИД это обычное сезонное ОРВИ, вовсе не опасное, прививки не нужны вовсе, а вместо вакцин выпускают какую то бесполезную муть.Пытаться опровергать Мухина фактами, цифрами, документами не только бесполезно, но и безнравственно: свои откровения он выводит не из каких то жалких фактов, а получает их свыше в виде озарений. Все равно, что рубить туман шашкой: туман этого не замечает и продолжает клубиться по своим туманным законам. Умом Мухина не понять, в Мухина можно только верить. Но для этого нужно быть дебилом.
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