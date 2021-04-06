Наглость чиновников не знает границ

Э.Набиуллина объяснила причину роста цен. "Люди сами виноваты, ждут повышения и покупают. Могли бы съездить в Европу, где цены не растут так быстро. Цены сначала растут в головах. Сами россияне виноваты. Вот когда вымрут все, привезём с другими головами и цены перестанут расти". Это говорит не она. Это говорят халявные деньги. Съездить в Европу ни каких денег у нищего рабочего не хватит. Это ей не представляется проблемой поездка в Европу либо на край света. Проблема для народа, что она возвращается.

Одна чиновница сказала молодёжи, что государство им ничего не должно. Другая посетовала, что власть решила продавать старикам лекарство по 17 рублей за штуку, хотя заграница даёт двести долларов. Пусть они вымирают либо от вируса, либо от сердечных болезней. Старики отработанный материал. Якобы её тоже уволили. А вот Набиуллину никто не трогает. Это же надо поехать в Европу за дешёвыми продуктами. А сколько стоит поездка? Она судит по себе и может поехать хоть на край света. В её распоряжении Центральный банк России. Скорей бы уехала.

Власть организовывает встречу президента с подготовленными гражданами. Об этом я писал давно. И вот ещё одна подобная встреча. Президент намылился поехать в Саратов. В один из санаториев завезли определённое количество людей, которые будут находиться необходимое количество дней, чтобы выявить заражены или нет? А как быть мне? Я поехал в город в аптеку, действующая власть закрыла уголок в магазине, который торговал лекарствами в посёлке. Если лекарства не было, то аптекарь записывал и привозил через день. Нас это устраивало, а вот руководство министерства здравоохранения нет. Не каждый может поехать за 25 километров, не имея транспорта, а общественный транспорт тоже оптимизировали. Да и для нищего дороговата поездка. Нечего отработанному материалу разъезжать по аптекам. Пусть умирают дома и поскорее. Вот такую политику нам устраивает власть.

И вот теперь президент приедет в Саратов и встретится с народом и пусть думают, что это обычные граждане, которые зашли на огонёк. Смотрю я на президента и думаю, какой же ты мелкий человечек, думающий что умнее тебя никого в государстве нет. Для того, чтобы пустить пыль в глаза народу группу невинных людей держат 14 дней на карантине вдалеке от дома. Дороговато для народа обходится президент да и для памяти народной. Для него 10 месяцев держать Н.Платошкина под замком и при этом показываться публике не каждый нормальный человек на это способен. Нервы действительно крепкие, такими действиями подтверждает, что для собственного благополучия он способен на многое. Николай Николаевич уже трижды побывал в больнице, а ему хоть бы что? И это наш президент, который стремиться сидеть в Кремле до выноса ногами вперёд. Люди, ну когда же это издевательство прекратится???

Смотрите как разошёлся Зюганов по поводу Н.Бондаренко, которого власть оштрафовала на 20 тысяч рублей за то, что он вышел на улицу в поддержку Навального. Значит уже без разрешения чиновников человек не имеет права выходить на улицу. А я выхожу потому что туалет на улице. У кого мне спрашивать? У Путина? Так вот Зюганов говорит: "Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну. Мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом". И у президента коленки задрожали. Геннадий Андреевич, вы не можете поднять даже оставшихся коммунистов, а замахиваетесь на всю страну. Ваш рейтинг упал до 3 %. Такого позора коммунисты не заслуживают. К сожалению они сами виноваты. Год назад может больше я писал Афонину, Парфёнову, чтобы провели работу с коммунистами и провели внеочередной съезд для переизбрания руководителя партии. Никто даже не соизволил ответить, а теперь вы вылетите из думы.

Коммунисты фракции КПРФ в думе да и оставшиеся с партийными билетами настолько опустились морально, что не воспринимают жизнь в которой сами живут. 30 марта состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий под руководством заместителя Председателя ЦК КПРФ В.Кашина. Люди, в чём выражаются протестные действия штаба и самого В.Кашина? Со вступительным словом выступил В.Кашин. "Как всегда, на первом плане для КПРФ - защита интересов человека труда, кроме того , продолжатся акции против политических преследований депутатов - коммунистов, красных губернаторов, руководителей народных предприятий. Но помимо этого, есть ряд важных дат, которые коммунисты должны отметить на высоком уровне". И что они сделали для человека труда? У Зюганова, Кашина есть совесть? И где посмотреть на акции против преследований? Зюганов, Кашин покажите хотя бы одну. Все ваши акции проходят возложением цветов. На счёт отметить не знаю, но повод есть и выпить рюмку французского коньяка у каждого из фракции возможность есть. Вы люди не бедные, а мы обойдёмся тем, что смогли сделать по осени. Кто - то вино из фруктов надавил, кто - то из отходов от вина выгнал немного самогона. И он чище оказывается чем в магазинах водка. но сейчас не об этом.

Думцы намерились отпраздновать 800 - летие рождения А.Невского. Конечно больше же заняться нечем, да и предлог по соточке... Коммунисты отметят полёт Гагарина, возложат цветы к Мавзолею Ленина, а также к захоронению первого космонавта. При этом КПРФ в честь заслуженных работников космической отрасли проведёт памятные мероприятия по всей стране. Вся их протестная акция проходит возложением цветов, да ещё пытаются повести субботники по уборке памятников вождю. К счастью или к сожалению памятников всё меньше и меньше. Это говорит об авторитете партии Зюганова и его личном.

Кашин отметил, что должна продолжаться работа по формированию конвоя в Донбасс. А какое отношение имеют коммунисты к формированию? Вы что купите на миллионы лекарств, купите машину муки, мяса, строительных материалов? Всё что можно поставит совхоз П.Грудинина, вы не истратите ни копейки из своих карманов. Информирует, что в апреле пройдёт съезд общественного "Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". И какое ваше участие в этом сходняке? Поможете деньгами? Нужны миллиарды, которых у вас нет. Зачем вы напомнили об этом съезде в штабе протестных действий? Вот съезд КПРФ в день моего рождения это действительно событие, только чем он закончится предположить не берусь, хотя догадываюсь. Расскажу после съезда. Не зря штаб заседает под лозунгом "АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ". Кроме цветов вы больше ни на что не способны, потому что потеряли совесть и не воспринимаете народ, как движущую силу в решении государственных проблем. А выборы покажут.