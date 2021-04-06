Путин подписался еще на 2 срока

Путин подписал поправки в закон, которые позволяют ему избираться президентом еще 2 раза. Понятно было, что подпишет, понятно когда, понятно зачем и почему.
Но ощущение, что говна наелся, остается все равно.
Ну что за страна у нас такая, что каждый, кто даже случайно и временно взбирается на верхнюю ступеньку власти, стремится там остаться навсегда? Исключений - по пальцам одной руки. Собственно, два - Ельцин и Медведев. За более, чем тысячу лет. Ну можно вспомнить еще Ивана Грозного, который удалялся в монастырь и оставлял вместо себя Симеона Бекбулатовича. На царь Иван просто дурковал, а царь Симеон шансов не имел.
Да ведь и Медведев тоже...
Остается один Ельцин. Однако ж спроворил преемника - мама не горюй...
Может, уж и не мечтать ни о какой конституционной смене власти? Есть же национальные традиции: табакерка, шарф, геморроидальная колика...
А.Б.
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3авидонов Никос написал 06.04.2021 03:19
ср написал 06.04.2021 03:01