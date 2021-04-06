Путин подписался еще на 2 срока

Путин подписал поправки в закон, которые позволяют ему избираться президентом еще 2 раза. Понятно было, что подпишет, понятно когда, понятно зачем и почему.

Но ощущение, что говна наелся, остается все равно.

Ну что за страна у нас такая, что каждый, кто даже случайно и временно взбирается на верхнюю ступеньку власти, стремится там остаться навсегда? Исключений - по пальцам одной руки. Собственно, два - Ельцин и Медведев. За более, чем тысячу лет. Ну можно вспомнить еще Ивана Грозного, который удалялся в монастырь и оставлял вместо себя Симеона Бекбулатовича. На царь Иван просто дурковал, а царь Симеон шансов не имел.

Да ведь и Медведев тоже...

Остается один Ельцин. Однако ж спроворил преемника - мама не горюй...

Может, уж и не мечтать ни о какой конституционной смене власти? Есть же национальные традиции: табакерка, шарф, геморроидальная колика...

А.Б.