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Московский листок

Дедушке Пу готовят сиделку в доме престарелых?

Опубликовано 06.04.2021 автором Юлий Матросов в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
Дедушке Пу готовят сиделку в доме престарелых?

Верховный суд (ВС) РФ и Минюст еще не приступили к формулированию ответа на поручение Владимира Путина к 1 июня доложить о целесообразности создания Российского суда по правам человека (РСПЧ). Похоже, с проработкой поставленного 28 января вопроса там не спешат. Это может означать, что Вячеслав Лебедев и Константин Чуйченко не разделяют идеи, высказанной в присутствии президента на Совете по правам человека (СПЧ). Или просто планируют в очередной раз отправить очередное президентское поручение в корзину.

Создается впечатление, что некоторые государственные чиновники сознательно подрывают и без того шаткий авторитет нынешнего престарелого лидера среди российского населения. Да и международный авторитет Путина в последнее время опустился ниже нижней планки. И как ему не упасть столь низко, если даже собственные подчиненные давно перестали с ним считаться.

Стоит отметить, что ситуация с полным игнорированием путинских указов и поручений возникла не сегодня. Тот же Константин Чуйченко уже не первый раз не только откровенно плюет на путинские посылы, а порой откровенно подставляет пока действующего президента.

На Дальнем Востоке уже давно муссируются слухи о том, что ставленник Путина Андрей Тарасенко не просто так проиграл выборы на пост губернатора в Приморском крае два года назад. В этом ему активно «помог» именно тогдашний вице-премьер Правительства господин Чуйченко, с подачи и по прямой указке которого приморская политическая элита не только не поддержала президентского ставленника, а открыто саботировала выборы, подключилась к информационной травле Тарасенко.

В результате чего выборы были сначала с треском проиграны, затем публично фальсифицированы. Тарасенко лишился поста, Путин был публично унижен, на пост губернатора заступил не близкий соратник Путина, а член медведевского политического клана Олег Кожемяко.

При этом Чуйченко и Кожемяко еще и оказались «спасителями престижа» господина Путина. Теперь он им еще и обязан.

Подобным же образом развивалась ситуация в Хабаровске. Тот же Чуйченко, те же обещания местным политикам. И хотя край возглавил не человек Медведева-Чуйченко, но Путин получил звонкую пощечину.

Избранного губернатора быстро лишили должности, но ситуация с проигрышем Путина в Хабаровском крае заняла свое место в истории развития страны. А рейтинг действующего президента на Дальнем Востоке оказался ниже канализации. Зато медведевский клан на коне. И президент им обязан, и политические позиции в регионе существенно укреплены, что очень важно в борьбе за власть между кланами, обострившейся на фоне дряхления некогда сильного лидера страны.

Вот и Антонов, как и Чуйченко – человек из ближайшего окружения Медведева. И снова игнор в отношении поручений Путина.

И это уже не кажется странным. Это просто очередное подтверждение слухов о скорой смене политического лидера страны.

Вождь более не в почете, сечинско-патрушеский блок силовиков показал свою политическую и экономическую несостоятельность, а засидевшаяся в тени «политическая молодежь»: во-первых, уже почувствовала вкус высшей власти; во-вторых, сама уже давно не молодежь; и, видимо, устала ждать момента, когда вождь устанет и уйдет на покой, оставив их править страной. Вот вождя и начали подталкивать «на выход».

Не удивлюсь, если перевыборы в Государственную Думу в этом году станут еще и датой смены первого лица государства. И обнуливший сроки Путин сменит кресло президента на качалку в каком-нибудь элитном доме престарелых, а в самой стране помимо смены власти начнется еще и передел собственности.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
рядовой житель написал 06.04.2021 10:40
Не дождаться!
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Одна баба сказала.
Такое и ежу понятно. написал 06.04.2021 10:27
ОБС: одна баба сказала.Одни лишь домыслы и слухи,а где же факты? И очень бы хотелось узнать нижеканализационный рейтинг Путина в количественном выражении.Не удивлюсь,если вся эта чепуха не сбудется.
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