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Московский листок

Город нищих со средней зарплатой в полтора раза ниже финской пенсии

Опубликовано 06.04.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Город нищих со средней зарплатой в полтора раза ниже финской пенсии

Вчера задал я то ли сам себе, то ли вообще в никуда вопрос: "Где все эти люди работают? Чем зарабатывают на хлеб миллионы и миллионы? Все сплошь блогеры и брокеры?"

Вся Москва едет по кольцу в никуда?

Но ответ есть, вот он - по данным сервиса Работа.ру, до 400 тысяч рублей в месяц может зарабатывать стоматолог-имплантолог. Менеджер по продажам банковских услуг вправе претендовать на зарплату в 350 тысяч рублей. Продакт-менеджеру мобильного приложения в IT-компании готовы платить до 300 тысяч рублей. Аналогичная зарплата доступна няне-гувернантке с опытом работы от трёх лет. До 200 тысяч рублей предлагается хостес в ночном клубе, врачу-косметологу и выездному наркологу.

Вот рейтинг и выстраивается:

- стоматолог-имплантолог 

- менеджер по продажам банковских услуг

- продакт-менеджеру мобильного приложения

- няня-гувернантка

- хостес в ночном клубе

- врач-косметолог

- выездной нарколог

Причем три последние позиции в 2 раза менее оплачиваемы, нежели первая. 

200 тысяч по нынешнему курсу доллара - это примерно 2 700 долларов, не самая, прямо скажем, высокая зарплата в Западной Европе или США. Но в Москве, которая "жирует", в топе.

Что важно - ни одна из этих профессий не может быть массовой, даже няня. Ведь чтобы платить няне 300 тысяч, надо, чтобы доход семьи был существенно выше. Много у нас таких семей?

Ну вот разве выездной нарколог - это услуга бывает нужна многим, но многим ли она по карману тоже?

В общем, никак не похоже, что няни-гувернантки вместе с продакт-менеджерами сосавляют те толпы трудящихся, что утром едут на работу, а вечером - с работы. 

Кстати, пенсионер в Финляндии получает в среднем уже больше 1700 евро. А у нас, если в евро и в Москве даже официальная средняя зарплата в 90 тысяч рублей явно не дотягивает.

То есть утром едут люди на работу, чтобы заработать себе на очень скромное, порой даже нищенское существование... Правда, есть массовая категория нищих, у кого проезд бесплатный - это пенсионеры. Может, в Москве только нищие работают?

Ну и Путин, разумеется, пашет, как раб на галерах, обещал недавно резко поднять уровень доходов населения. Но его в метро не возят, чтоб случайно не узнал, на какие гроши существуют избирающие его граждане... И что "средняя" официальная зарплата в Москве в 90 тысяч вызывает у большинства только усмешку нехорошую.

А.Б.



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