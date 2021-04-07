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Московский листок

Около половины пострадавших не получили ни компенсации, ни нового жилья

Опубликовано 07.04.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

губернатор ростов говнярка
Около половины пострадавших не получили ни компенсации, ни нового жилья

Мы уже неоднократно писали о проблеме ростовских погорельцев. В декабре 2020 г. появилась надежда на то, что проблема несчастных, наконец, решится. Это случилось после того, как письмо одного из них, 11-летнего школьника Димы, к президенту России (ну, и в СМИ) получило широкий общественный резонанс. Погорельцев начали вызывать в администрацию и обещать перевести им компенсацию на покупку нового жилья. На тот момент с мегапожара не прошло и четырёх лет. Свершилось. Власть, наконец, своевременно отреагировала. Ура!

Но увы. Точно также, как дома на Театральном спуске исчезли в вихре огня и пламени, так и разговоры о компенсации постепенно стихли, затерялись и исчезли в бездонных глубинах чиновничьих кабинетов и коридоров. Более того, даже чиновник, непосредственно работавший с погорельцами, больше там не работает. И спрашивай у кого хочешь. А в Ростове уже начали действовать публичные слушания о строительстве на месте пожарища новой автодороги.

Напоминаем, пожар, уничтоживший несколько жилых кварталов, произошёл в Ростове 21 августа 2017 года. Перед пожаром людям предлагали продать жильё за гроши. В день пожара люди видели поджигателей. Пожарные по какой-то странной причине не ехали два часа. В качестве официальной версии происшедшего изначально был назван поджог (https://www.interfax.ru/russia/575993). Однако следствие быстро перешло с версии поджога на версию несчастного случая. Ну, да, действительно, случай, когда место на котором стоит твой дом, потребовалось большим дядям под застройку, сложно назвать счастливым.

Около половины пострадавших не получили ни компенсации, ни нового жилья до сих пор. В качестве причины высказывалась извечная для жилищных чиновников отмазка: у вас ещё есть собственность. За оную собственность сходила и бытовка на садовом участке, и комната с печным отоплением (одна на всю семью). Наверное, будь у кого-то из погорельцев собачья конура, с точки зрения чиновников, тоже сошла бы за жильё.

В общем, товарищи, помните. Вам говорили, что частная собственность при капитализме свята. Это, действительно, так, но только вот святость собственности возрастает с её количеством. И тот, у кого оной святости (собственности) больше, может изымать меньшую стоимость так, как ему будет угодно. Такие дела.



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