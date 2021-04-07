Литвинович выперли из ОНК

Совет Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК одобрила досрочное прекращение полномочий Марины Литвинович «вследствие неоднократного нарушения ею Кодекса этики».

5 марта ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс исключения Литвинович из организации якобы из-за разглашений данных следствия, которое велось в отношении Любови Соболь. За то, чтобы Общественная палата рассмотрела вопрос об исключении Литвинович из ОНК проголосовало более половины членов ОНК (22 человека). “Против” — семь человек. Трое воздержались.

***

Есть наказания, которые можно носить как орден.

Является ли исключение из ОНК наказанием для исключенного? Работа эта общественная, надо ездить не по курортам, а по местам лишения свободы и общаться далеко не с самыми приятными людьми. Марина Литвинович будет больше времени уделять собственным детям, и только.

Так кого наказали?

Всех тех, кто оказался жертвой нашей пенитенциарной системы, и кому теперь даже пожаловаться некуда. Ну приедет к тебе какая-нибудь Бутина, расскажет, что сидишь ты в условиях получше, чем в какой-нибудь гостинице... Ну, в общем, вы поняли.

В стране, где омбудсмен - генерал полиции, можно всё.

Нет, среди отставных полицейских чинов, из которых у нас в основном и формируется казенная правозащита, встречаются и порядочные люди. Но они, как бы это сказать помягче... молчаливые очень.

А Марина вот не молчала. За что и получила досрочное прекращение полномочий.

Как говорится, "суду все ясно".

А.Б.