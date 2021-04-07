Истинные руководители стран и организаций

Чем занят государственный деятель типа «думак»

В уже рассмотренном мною интервью, которое дал Ю.Ю. Болдырев В.Н Парфёнову https://www.youtube.com/watch?v=Pm3adFZ02X4, есть целый ряд откровенных и очень интересных моментов с точки зрения того управленческого маразма, который охватил сейчас весь мир и особенно Россию. Что стоит, к примеру, утверждение Болдырева, что депутатам Думы законом запрещено расследовать деятельность президента?

Простите, но депутаты Думы – законодатели! Они могут принять такой закон, какой сочтут нужным. Захотят, примут закон, по которому президент должен им двери в Думе открывать. Для них невозможно только нарушить главу 1 «Основы конституционного строя», главу 2 «Права человека» и главу 9 «Конституционный поправки и пересмотр Конституции». Всё остальное в стране – любые положения Конституции и любые законы они могут менять и настраивать так, как захотят! Их именно для этого и избрали.

Но сегодня они, да, - не депутаты, а «думаки». И они приняли закон, запрещающий им расследовать деятельность Президента! И приняли его с единственной целью самим не работать и ни за что не отвечать.

Интересно, что, согласно Конституции, депутаты Госдумы обязана объявить импичмент президенту в случае его преступной деятельности, но как это сделать если не расследовать его деятельность?

И Болдырев это не понимает? Не понимает, как устроено государство??

Но я хочу обратить внимание на иной момент в этом интервью.

Итак, Парфёнов предваряет вопрос рассказом о том, что он написал депутатам Думы письмо об обращении к директору ФСБ с заявлением проверить сведения о том, что президент Путин убит и вместо него неизвестные люди выставляют артистов. То есть сообщил, что речь идёт о тяжком преступлении – незаконном захвате власти в России. И Парфёнов в своём заявлении в ФСБ написал очевидные вещи - что для проверки этого подозрения, ФСБ всего лишь требуется поручить специалистам по портретной идентификации выяснить, сейчас позирует журналистам тот ли Путин, за которого голосовали граждане в 2000 году? А если Путин реально тот, то принять меры к прекращению распространения в Интернете фейков, о смерти путина и его двойниках, ведь этих сообщений в интернете к настоящему времени уже почти 30 миллионов страниц.

Парфёнов в своём письме лично каждому депутату поведал, что ФСБ отказалось проверять его заявление, то есть показало, что ФСБ по сути соучастники этого преступления. Именно эта откровенная преступность ФСБ подвигла В.Н. Парфёнова написать всем депутатам Думы с требованием заставить ФСБ проверить подозрение об убийстве президента.

И Парфёнов в интервью с Болдыревым, высказал своё возмущение тем, что ему ответили всего 63 депутата из 450.

В ответ Ю.Ю. Болдырев назидательным тоном поведал Парфёнову, что депутат не обязан отвечать на письма всех избирателей.

Меня уже это несказанно удивило! Попробовал бы в СССР какой-либо депутат или чиновник даже тихонько вякнуть, что он не обязан отвечать на письма граждан, так его даже не народ – его вышестоящие партийные и государственные органы в момент с говном бы смешали бы. А тут нагло заявлять о праве избранных плевать на избирателей??

Ну, Болдырев, ну, молодец!

Но, главное, что Болдырев рассказал, о чём, как правило, стесняются говорить, - как с начала перестройки начала выглядеть работа его и остальных лиц, пришедших к власти, причём, Болдырев ни на минуту не сомневается, что именно так и надо работать!

Во-первых, у Болдырева было множество помощников, которых он сам подбирал и которым доверял. Это не начальники отделов и служб, как в обычном аппарате управления, - это именно личные помощники, которых, скажем, и близко не было у депутатов Верховного Совета СССР, хотя те депутаты работали на своих рабочих местах, а работа депутатом была у них как-бы сверхурочной.

И не сам Болдырев, а вот эти помощники Болдырева получали письма на его имя и готовили на них ответы, которые потом несли Болдыреву на подпись, и он подписывал эти ответы, как утверждает, - если соглашался. И из такого ответа Болдырева Парфёнову получалось, что закорючка на письме, поставленная Болдыревым, – это от времён перестройки и есть вся многотрудная работа подобного государственного деятеля. Ну ещё и на кнопку голосования нажать, как скажут.

На замечание Парфёнова, что ведь есть же закон, согласно которому государственный служащий обязан ответить на обращение гражданина в течении 30 дней, Болдырев снисходительным тоном пояснил, что для этого существуют отписки, типа «вопрос отправлен на проработку специалистам», и эту отписку можно отправить через 30 дней, а потом, понятное дело, об этом забыть.

И при этом, со слов Болдырева следовало, что весь этот управленческий маразм вызван тем, что государственные деятели типа «думаков» очень, ну просто очень загружены работой – заваливают их избиратели письмами по самую макушку!

Мозги начальнику уже не требуются

Что касается огромной загруженности таких государственных деятелей, как депутаты, то из писем, полученных В.Н. Парфёновым в ответ на письмо об убийстве президента Путина, следовало, что самым загруженным депутатом Государственной Думы в 2020 году был депутат Крыма Р.Н. Бальбек, который с начала года на 25 декабря подписал 818 писем - в среднем за рабочий день подписывал менее 4-х писем (если нумерация идёт с начала года, а не с начала его депутатства). А, скажем, депутат А.В. Каличенко на 8 декабря 2020 года подписал аж 66 писем (чуть больше, чем одно письмо в неделю). Тут ведь надо и напомнить, что, получив письмо от избирателя с сообщением о безобразии или преступлении в России, нынешний депутат Госдумы сам ничего не делает и не собирается делать. Он сначала подписывает письмо кому-то в органах исполнительной или судебной власти, пересылая туда письмо избирателя, и сообщает об этом письмом самому избирателю. А затем, получив письмо от исполнительной власти, пересылает его избирателю ещё одним сопроводительным письмом – работает передаточной инстанцией от фашиста своему избирателю и на этом свою многотрудную депутатскую работу оканчивает. Но в данном случае важно, что на каждое сообщение избирателей о творящихся в России преступлениях, депутат подписывает три письма.

Я это к тому подчёркиваю, что когда я в СССР работал на заводе, то на имя директора с главным инженером приходило более 10 тысяч писем в год, то есть на рабочий день приходилось около 40 писем. Причём, то, о чём поведал Болдырев, на нашем бы заводе любой руководитель воспринял бы, как оскорбление – это какое право имеют какие-то там помощники распоряжаться вместо руководителя?? Никакие помощники письма на имя руководителей не получали, и канцелярия единственно, что делала, - распаковывала и регистрировала письма, после чего секретарь заносил их на стол руководителю. Он читал письма первым, принимал решение, что делать или что отвечать, и писал задание исполнителям в правом верхнем углу полученного письма. И только после этого исполнители в соответствующих отделах заводоуправления начинали или работать, или сразу готовить тот ответ, который указал руководитель. Руководитель думает собственными мозгами, а не помощники за него думают!

Но всё это, как видите, в прошлом. Сейчас государственный деятель думает мозгами своих помощников.

После перестройки к власти пришли молодые, как им казалось, очень умные учёные, которые, ни на копейку не соображали, как руководить хотя бы палаткой, торгующей жевательной резинкой, не соображали, за что отвечают государственные деятели и что сами эти «интеллектуалы» обязаны делать. Посему они быстро отдали свои властные полномочия «помощникам», став при них подписывателем составленных помощниками бумаг. При таком способе управления руководителем мог числиться любой дурак, ведь даже дебил способен поставить подпись или нажать на кнопку.

Теоретически предполагается, что помощники – это некие специалисты, некие умные люди. Но сами посудите – ну, как дурак-начальник сможет терпеть умного в помощниках? Он же на фоне умного помощника даже в собственных глазах будет дураком. Дураку начальнику и помощники нужны дураки. И потом, а как дурак-начальник поймёт, что его помощник знает то, что этому помощнику доверяют решать? Начальник же дурак. Что помощник решит, то начальник и подпишет!

Уже не вспомню, у кого читал, что помощники-собутыльники Ельцина прекрасно знали, сколько Борьке надо выпить, после чего он подпишет любую бумагу, не читая. Помню, что Ельцин, к примеру, назначил консулом в Италии главного тамошнего мафиози, предоставив тому дипломатический иммунитет от России. И хотя Ельцин и сам был хоть и крайне поганый, тем не менее руководитель, но и у Борьки можно было решить с помощью помощников множество антинародных вопросов.

Я помню, как в начале этого века, ныне уже покойный Н.П. Пыхтин, работавший тогда в аппарате Госдумы, пытался выяснить, кто именно составил текст закона о противодействии экстремисткой деятельности, а фактически, закона, ликвидировавшего с России свободу слова и свободу политической деятельности. Ведь экстремистская деятельность находится под защитой статьи 13 Конституции РФ: «3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность». В том числе конституцией признаётся и экстремизм, поскольку это всего лишь крайние меры в политике. («Экстреми́зм (от лат. Extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним взглядам, методам действий (обычно в политике)[1]. Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно политические и религиозные»).

И в то время Пыхтин так и не нашёл автора этого нагло антиконституционного закона. Было понятно, что этот закон инициирован лобби Израиля, но кто именно его сотворил? Фамилия?

А ведь это было важно, чтобы показать, что этот «специалист», изделие которого подмахнули «государственные деятели» послеперестроечного образца, не способен ответить на вопросы об этом законе от реальных специалистов.

Кстати о лобби Израиля. Как сообщают исследователи лобби Израиля в США, там это лобби не стремится к избранию доверенных евреев в Конгресс или Сенат, просто евреи от лобби Израиля составляют штат помощников конгрессменов и сенаторов и, главное, штат библиотеки Конгресса, в которой конгрессмены заказывают справочный материал для своей деятельности. И этих незаметных клерков вполне хватает, чтобы Израиль прочно сидел на шее США, получая от них и военную, и финансовую «помощь».

Понимаете, в чём проблема. Мы говорим: «Дума приняла закон». Но на самом деле при такой Думе закон на самом деле «принимает» какой-то проплаченный подлец в глубине администрации президента, который пишет текст этого закона, а остальные «государственные деятели» и «специалисты» просто поставят на этом документе закорючки своих подписей.

Кода в начале этого века «спикер» Госдумы Борис Грызлов заявил, что «Парламент не место для дискуссий!», - то это большинством «думаков» эта дебильная тупость Грызлова была воспринята с пониманием не потому, что они, дескать, без дискуссий примут больше законов, - не поэтому! А потому, что в Государственной Думе дискутировать уже некому. Места депутатов заполнили тупые безвольные дебилы, которые только и способны, что зачитать из бумажки подготовленное помощниками что-нибудь типа «граждане прислали мне тысячи писем с просьбой обнулить Путина».

А дискуссия предусматривает ответы и вопросы «из головы», но у думаков-то в голове ничего нет. Как им дискутировать, обсуждая законы? Они могут только кнопки нажать по команде начальника фракции.

Кто такая ВОЗ?

Уже больше года всё информационное пространство забито сообщениями о деятельности ВОЗ, к примеру: «The Washington Post: ВОЗ считает маловероятной версию о лабораторной утечке COVID-19». А вы не задумывались над вопросом, а кто она такая – эта Всемирная организация здравоохранения – эта ВОЗ? Из кого состоит? Какова врачебная и научная квалификация тех, кто требует от мира остановить экономику или носить на лице устройства, которые от вирусов помогают точно так, как и трусы от поноса?

Может это собрание министров здравоохранения всех стран, принимающих решения о таких важных для своих стран вопросах? Или, на крайний случай, посланные всеми странами самые лучшие специалисты-эпидемиологи? Как их фамилии? Вы слыхали фамилию того представителя России, который принимал решение в ВОЗ о карантине и самоизоляции? Я тоже не знаю, кто бы это мог быть.

Вот, к примеру, в России выступал против аферы коронавируса академик Филатов, умерший не от вирусов, а от заражения внутрибольничной бактерией Klebsiella pneumoniae, которую из-за коронавирусной истерии догадались высеять (обнаружить) слишком поздно – всего за несколько дней до его смерти от сепсиса. Николай Филатов был заместителем директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, заведующим кафедрой эпидемиологии Сеченовского университета. С 1980-х годов до 2012 года — главный санитарный врач Москвы, член-корреспондент РАН. Какого ещё специалиста вам надо?

Против аферы коронавируса выступает И. Гундаров - специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Этот чем вам не подходит?

И за границей против аферы коронавируса выступают учёные и врачи с такой же квалификацией и незапятнанной репутацией, имеющие колоссальный опыт исследований и лечения эпидемических болезней.

А кто в ВОЗ принимает решения, которые дебильные руководители в правительствах мира считают обязательными для исполнения? Это вопрос? Кто эти люди и почему они в ВОЗ?

Возглавляет ВОЗ государственный деятель из Эфиопии Тедрос Аданом Гебреис. Закончил медицинское образование в 2000 году и сразу ушёл в политику – с 2001 года он уже возглавляет департамент, с 2003 года - заместитель министра здравоохранения Эфиопии, с 2005 года – министр здравоохранения, с 2012 года – министр иностранных дел, с 2017 года, как намекает Википедия, в результате подкупа стал возглавлять ВОЗ. С ним понятно – это тот, кто подписывает все бумаги и гребёт откаты от фарминдустрии, чтобы компенсировать ранее данную взятку, благодаря которой он залез в кресло Генерального директора ВОЗ.

А кто эти бумаги ему пишет?

В ВОЗ техническим руководителем по реагированию на COVID-19 является американка Мария Д. Ван Керкхове, женщина с медицинским образованием и некоторым опытом исследований, которая до этого не имела никаких заслуг в области медицины и науки, и, с точки зрения её квалификации как врача и учёного, она и в подмётки не годится тем учёным, которые выступают против этой аферы. Ну, так ведь это же не факт, что даже она пишет тексты тех бумаг, которые выходят из ВОЗ, вполне возможно, что и она тоже может быть простым подписывальщиком.

Дело в том, что тот, кто пишет текст, обязан хоть сколько-то понимать, что именно он пишет, а понимает ли это Мария? Вот читаю:

«Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове».

«Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%», - сказала она».

В документе говорится, что «в глобальном плане четвертую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID», на минувшей неделе поступили сообщения о более 3,2 млн новых случаев, умерли более 60 тыс. человек, что на 3% больше, чем за предыдущие семь дней, передает ТАСС».

Проверяем. На 14 марта 2021 года в мире заболевших 119764490 умерших 2651578, на 21 марта – 123059470 и 2712819, итого за помянутую неделю добавилось 3 294 980 заболевших и 61 241 умерших. Сходится.

Но возьмём данные за январь. На 31 декабря 2020 года заболело 83146810, умерло 1812645, на 31 января – 102816816 и 2224868, итого за январь 19 670 006 и 412 223 умерших. А в расчёте за среднюю неделю – 4,4 миллиона заболевших и 93 тысячи умерших. То есть, всего лишь полтора месяц назад показатели заболеваемости и смертности были в полтора раза выше, чем в неделю с 15 марта, о которой завопила бедная Мария. Но даже если и вопить, то ведь надо хоть как-то сказать о причине такого роста заболеваемости! Вы же «учёные-медики», а не просто паникёры, вам же надо и о причинах сказать.

Я не нашёл число привитых в мире точно за пять недель, поэтому оценку сделаем приблизительную. На 20 февраля привитых было 200 269 332 человек, а на 30 марта их стало 548764660, то есть, увеличилось в два с половиной раза.

Так, что вы хотите? Увеличилось число вакцинированных, увеличилось и число заболевших и умерших от ОРВИ, списываемого на коронавирус. Это полностью соответствует результатам советских учёных, полученных ещё 80-х годах: «Ежегодная массовая вакцинация населения, проводимая в 1970-1980 гг., по мнению наших ученых и специалистов, занимающихся этой проблемой, не только не привела к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, но и не замедлила темпов роста этих инфекций. Так, в Москве в период наиболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ».

Вон даже президент Аргентины, вакцинированный пресловутой вакциной «Спутник V» и даже получивший в результате этой вакцинации антитела как бы против коронавируса, заболел этой простудой.

Но эта Мария из ВОЗ либо этого не знает, либо умышленно замалчивает, или же ей самой приносят на подпись «заявления ВОЗ», смысла которых она не понимает. В любом случае, такой убогий текст говорит о её никчёмном профессионализме.

Это вот истинное содержание сообщений типа «ВОЗ приняло решение». Вполне возможно, что решение от имени ВОЗ принял дебильный мелкий клерк, да ещё и купленный фармакологической мафией, а остальные «генералы» ВОЗ под этим решением только подписались.

Так, кто нами руководит? Представители народа или враги народа под прикрытием тупых «думаков»-подписываетелей?