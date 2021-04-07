Анатолий Баранов: Он бы с удовольствием правил вообще без "лишних" формальностей

Дал комментарий "Свободной прессе".

Послание президента Федеральному Собранию сформулирует новую систему координат, убеждена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, это будет послание «нового времени». Матвиенко подчеркнула, что в нем будут актуализированы основные текущие задачи и расставлены акценты и даны прямые поручения.

Некоторые из них, по ее мнению, потребуют быстрой реализации и корректировки планов работы законодателей. Поэтому Совфед соберет совет палаты уже 22 апреля.

— Это ведь не первое послание президента. Когда оно что-то там новое формировало? Это конституционная норма, достаточно рутинная, президент должен раз в год посылать - вот и посылает. Сам он, очевидно, относится к этой процедуре без особого вдохновения, — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов — Все действительно реальные решения власти проходят вне графика и формальных процедур. И то, что говорить Матвиенко - это часть формального события - должны же быть отклики? Это еще со времен речей на съездах - отклики. Журналисты, которым поручали готовить отклики доярок и слесарей на очередную историческую речь Леонида Ильича, на этом деле просто спивались от тоски и безнадеги. Хотя надо признать, содержательного в речах Леонида Ильича было куда больше, и решения съездов старались как-то выполнять. А тут пустая формальность.

— Вернемся к нынешнему посланию. Оно правда может стать важнейшим политическим и общественным событием? Стоит ли ожидать чего-то прорывного типа изменений в Конституцию или анонсирования запуска нового «супер-оружия»?

— Ну, уж новое супероружие точно, согласно посланию, запускать не начнут… А у Валентины Ивановны еще со времен пионерской организации некоторые словесные обороты "в прошивке": послание президента? Ну конечно "станет важнейшим политическим и общественным событием". Речь Брежнева? Станет "важнейшим политическим и общественным событием". Похороны Ганди? Станет "важнейшим политическим и общественным событием"...

Это как речь на свадьбе или похоронах — не стоит воспринимать буквально.

— Осенью выборы. Чего стоит ждать в связи с этим? Что власть может сказать народу на фоне проблем, связанных с кризисом, пандемией, очередным витком напряженности с Западом, чтобы за нее проголосовали?

— Власть перед этими выборами предпочитает не «сказать народу», а дать понять. Навального вот посадили, причем особо показательно. Стали судить и назначать приговоры депутатам за протестную деятельность. На акции протеста сразу 5 тысяч человек «повязали». Не поняли? Можем повторить…

— Почему, по-вашему, Путин так долго откладывал послание? Дело в пандемии? Или не только?

— Я думаю, сам Путин не считает это послание чем-то особенно важным и значимым. Не очень приятные для него вещи откладывает «на потом». Он бы с удовольствием правил вообще без «лишних» формальностей, всяких парламентских обсуждений, судебных процедур и прочего. Сказал — сделали. Кто не выполнил — наказали. Как в Питере в 90-е…