Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Он бы с удовольствием правил вообще без "лишних" формальностей

Опубликовано 07.04.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы царь кремль
Анатолий Баранов: Он бы с удовольствием правил вообще без "лишних" формальностей

Дал комментарий "Свободной прессе".

Послание президента Федеральному Собранию сформулирует новую систему координат, убеждена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, это будет послание «нового времени». Матвиенко подчеркнула, что в нем будут актуализированы основные текущие задачи и расставлены акценты и даны прямые поручения.

Некоторые из них, по ее мнению, потребуют быстрой реализации и корректировки планов работы законодателей. Поэтому Совфед соберет совет палаты уже 22 апреля.

— Это ведь не первое послание президента. Когда оно что-то там новое формировало? Это конституционная норма, достаточно рутинная, президент должен раз в год посылать - вот и посылает. Сам он, очевидно, относится к этой процедуре без особого вдохновения, — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов — Все действительно реальные решения власти проходят вне графика и формальных процедур. И то, что говорить Матвиенко - это часть формального события - должны же быть отклики? Это еще со времен речей на съездах - отклики. Журналисты, которым поручали готовить отклики доярок и слесарей на очередную историческую речь Леонида Ильича, на этом деле просто спивались от тоски и безнадеги. Хотя надо признать, содержательного в речах Леонида Ильича было куда больше, и решения съездов старались как-то выполнять. А тут пустая формальность.

— Вернемся к нынешнему посланию. Оно правда может стать важнейшим политическим и общественным событием? Стоит ли ожидать чего-то прорывного типа изменений в Конституцию или анонсирования запуска нового «супер-оружия»?

— Ну, уж новое супероружие точно, согласно посланию, запускать не начнут… А у Валентины Ивановны еще со времен пионерской организации некоторые словесные обороты "в прошивке": послание президента? Ну конечно "станет важнейшим политическим и общественным событием". Речь Брежнева? Станет "важнейшим политическим и общественным событием". Похороны Ганди? Станет "важнейшим политическим и общественным событием"...

Это как речь на свадьбе или похоронах — не стоит воспринимать буквально.

— Осенью выборы. Чего стоит ждать в связи с этим? Что власть может сказать народу на фоне проблем, связанных с кризисом, пандемией, очередным витком напряженности с Западом, чтобы за нее проголосовали? 

— Власть перед этими выборами предпочитает не «сказать народу», а дать понять. Навального вот посадили, причем особо показательно. Стали судить и назначать приговоры депутатам за протестную деятельность. На акции протеста сразу 5 тысяч человек «повязали». Не поняли? Можем повторить… 

— Почему, по-вашему, Путин так долго откладывал послание? Дело в пандемии? Или не только? 

— Я думаю, сам Путин не считает это послание чем-то особенно важным и значимым. Не очень приятные для него вещи откладывает «на потом». Он бы с удовольствием правил вообще без «лишних» формальностей, всяких парламентских обсуждений, судебных процедур и прочего. Сказал — сделали. Кто не выполнил — наказали. Как в Питере в 90-е…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов как начинающий видеоблогер
Анатолий Баранов как начинающий видеоблогер
06.04.2021
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем войну
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем вой...
04.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Он бы с удовольствием правил вообще без "лишних" формальностей (0)
Истинные руководители стран и организаций (0)
Литвинович выперли из ОНК (1)
Около половины пострадавших не получили ни компенсации, ни нового жилья (0)
Анатолий Баранов как начинающий видеоблогер (5)
Город нищих со средней зарплатой в полтора раза ниже финской пенсии (10)
Дедушке Пу готовят сиделку в доме престарелых? (10)
Путин подписался еще на 2 срока (29)
Наглость чиновников не знает границ (7)
Что это за шахер-махер? (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как я заделался видеоблогером на старости лет
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 6 апреля 2021
Михаил Делягин Михаил Делягин: Русские в РФ удерживаются государством в положении людей второго сорта?
Дарья Митина Дарья Митина: Интересно, как Литературка интерпретирует то же самое:)
Михаил Делягин Михаил Делягин: В Давосе Греф дал понять, что считает Сбербанк не заслуживающим доверия и не понимающим смысла соб
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss