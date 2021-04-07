Перекуем промзоны на человейники

В столице реорганизуют еще семь участков, где ранее находились промзоны, — в Грайворонове, Коровине, Зюзине, Кунцеве, Бескудникове, на Каширском Шоссе и в Теплом Стане. Градостроительно-земельная комиссия уже утвердила проекты решений о комплексном развитии территорий, общая площадь участков превысит 77 гектаров. На участках построят более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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Еще 7 промышленных зон исчезнет. Промышленность в этих зонах уже давно ликвидирована. Жилые кварталы - без учета того, где все эти люди, что здесь поселятся, будут работать, чем будут зарабатывать на жизнь.

Город нищих со средней зарплатой в полтора раза ниже финской пенсии

Это в общем продолжается деиндустриализация, которая хуже декоммунизации - социализм можно восстановить, если есть на чём. Но без индустрии социализма не бывает, как не могло быть социализма во времена рабовладения или феодализма. Вот и у нас уклад куда-то туда скатывается... Не пролетарии, а обыватели.

Будущим археологам даже раскапывать будет нечего - на месте индустриальной культуры вырастают очаги примитивных поселений без социальной инфраструктуры, без очагов даже примитивного производства, без следов культуры - чисто "человейники" по определению Зиновьева.

Завезут жратву - будут жрать. Не завезут - станут голодать, подыхать с голодухи, жрать друг друга...

1,5 миллиона квадратных метров - это на 100 тысяч оглоедов. Обещают там 18 тысяч рабочих мест, надо понимать, по обслуживанию этого человейника. Рабочие муравьи. А остальные 80 тысяч кто? Трутни?

А.Б.