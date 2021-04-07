Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Перекуем промзоны на человейники

Опубликовано 07.04.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Перекуем промзоны на человейники

В столице реорганизуют еще семь участков, где ранее находились промзоны, — в Грайворонове, Коровине, Зюзине, Кунцеве, Бескудникове, на Каширском Шоссе и в Теплом Стане. Градостроительно-земельная комиссия уже утвердила проекты решений о комплексном развитии территорий, общая площадь участков превысит 77 гектаров. На участках построят более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

***

Еще 7 промышленных зон исчезнет. Промышленность в этих зонах уже давно ликвидирована. Жилые кварталы - без учета того, где все эти люди, что здесь поселятся, будут работать, чем будут зарабатывать на жизнь.

Город нищих со средней зарплатой в полтора раза ниже финской пенсии

Это в общем продолжается деиндустриализация, которая хуже декоммунизации - социализм можно восстановить, если есть на чём. Но без индустрии социализма не бывает, как не могло быть социализма во времена рабовладения или феодализма. Вот и у нас уклад куда-то туда скатывается... Не пролетарии, а обыватели. 

Будущим археологам даже раскапывать будет нечего - на месте индустриальной культуры вырастают очаги примитивных поселений без социальной инфраструктуры, без очагов даже примитивного производства, без следов культуры - чисто "человейники" по определению Зиновьева.

Завезут жратву - будут жрать. Не завезут - станут голодать, подыхать с голодухи, жрать друг друга...

1,5 миллиона квадратных метров - это на 100 тысяч оглоедов. Обещают там 18 тысяч рабочих мест, надо понимать, по обслуживанию этого человейника. Рабочие муравьи. А остальные 80 тысяч кто? Трутни?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов как начинающий видеоблогер
Анатолий Баранов как начинающий видеоблогер
06.04.2021
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем войну
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем вой...
04.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Перекуем промзоны на человейники (0)
Анатолий Баранов: Он бы с удовольствием правил вообще без "лишних" формальностей (5)
Истинные руководители стран и организаций (0)
Литвинович выперли из ОНК (2)
Около половины пострадавших не получили ни компенсации, ни нового жилья (0)
Анатолий Баранов как начинающий видеоблогер (5)
Город нищих со средней зарплатой в полтора раза ниже финской пенсии (11)
Дедушке Пу готовят сиделку в доме престарелых? (11)
Путин подписался еще на 2 срока (30)
Наглость чиновников не знает границ (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Есть наказания, которые можно носить как орден
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дал комментарий "Свободной прессе": Он бы с удовольствием правил вообще без "лишних" формальностей
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как я заделался видеоблогером на старости лет
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 6 апреля 2021
Михаил Делягин Михаил Делягин: Русские в РФ удерживаются государством в положении людей второго сорта?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss