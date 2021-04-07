Новостной выпуск "Московской трибуны": минимальная цена на сигареты поднялась - ведь не сахар и не макароны. И куда они все едут на МЦК?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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рабочие капитализм
Патриот России должен много пить и курить!
Новостной выпуск "Московской трибуны": минимальная цена на сигареты поднялась - ведь не сахар и не макароны. И куда они все едут на МЦК?
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