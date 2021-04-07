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Московский листок

Патриот России должен много пить и курить!

Опубликовано 07.04.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм

Новостной выпуск "Московской трибуны": минимальная цена на сигареты поднялась - ведь не сахар и не макароны. И куда они все едут на МЦК?



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Патриот России должен много пить и курить!
Патриот России должен много пить и курить!
07.04.2021
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04.04.2021
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