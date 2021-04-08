"Единая Россия" готовится победить

Партия "Единая Россия" проводит тренировки перед выборами в думу под названием"праймериз", с целью убедить избирателей голосовать за их кандидатов. Несколько раз на передаче В.Соловьёва политологи рассказывают как наши чиновники с момента ликвидации Союза строят политику на манер Запада и США, даже предварительное голосование называют иностранным словом.

Смотрите, что происходит с силовыми генералами в современной бандитской России. Есть сведения о 45 генералах, которые погибли не естественной смертью. Все они воспитаны в Советском Союзе. Раньше такого не наблюдалось и главное нет виновных. Конечно их жаль, они не могли вынести такого издевательства над страной и народом. Тот кто пытался вернуться в Союз убивали и тоже без последствий. Например, генерала Л.Рохлина. Есть случаи чтобы наложили на себя руки современные генералы, которые поддерживают действующую власть. Ведь в стране нищета, денег на модернизацию страны нет, их вывезли чиновники при поддержке современными генералами за пределы Родины.

Люди, смотрите, что творил ныне задержанный глава фармацевтической промышленности Б.Шпигель? Для него дать взятку в 31 миллион рублей, что обронить монету. А цены пляшут не на пользу нищего народа. Мы ему позволили содрать с нас миллиарды и всё это переведено на его родину в Израиль. Депутат Госдумы А.Хинштейн говорит, что Шпигеля крышевал в минздраве М.Зурабов. А где Хинштейн был ранее? Чем же занимается технарь и "дипломат" в Министерстве здравоохранения? Почему у нас самая низкая зарплата по отношению развитых стран? Мы же сильное государство. Генпрокуратура потребовала отобрать у Раменского прокурора К.Томбулова 268 объектов недвижимости. В том числе квартиры, жилые дома, хозяйственные помещения, земельные участки. По предварительным данным на 749 миллионов рублей. Граждане, как вы думаете чем он занимался 18 лет при нынешнем президенте? Вот поэтому у нас бардак в стране. Чиновники не занимаются государством, а только набиванием собственных карманов. И он не одинок. Такой предприниматель сидит в Совете Федерации и придумывает законы по которым нельзя обижать чиновников. И всё это начало твориться при Ю. Чайке. Он что ослеп и оглох? Нет он устраивал своих детей в бизнесе и ведь устроил, и никто их не трогает. Один уже так располнел, что не может подобрать костюм и головной убор.

А что творится в "культурной" столице России? Чиновница администрации Адмиралтейского района С.Штупова всю свою деятельность направила на извлечение прибыли. Город потерял только от госзакупок - 248 миллионов рублей. Не брезговала ни чем, даже билеты в театр покупала за казённые деньги. А начала с комсомола, как и Ходорковский и другие бизнесмены. Например, мама губернатора Московской области в центре столицы имеет офис. Даже идиот скажет, что она не могла приобрести такой объект по причине отсутствия необходимых средств. И тишина как на кладбище. И так по всей стране. И вот президенту докладывают на следующий день после задержания губернатора Пензенской области. Д.Песков говорит, что это дело не президента, это дело правоохранительных органов, которые прозрачны как хрустать? Высшие руководители правоохранительных органов знают, что воровство бюджетных денег не президентское дело поэтому такой бардак во всех правоохранительных органах. Даже в ФСБ берут взятки миллионами. А почему никого из олигархов не задерживают и не садят, они что все святые? А потому что эти дела именно касаются президента. А Пензенский губернатор в их круг не входил.

Чем дальше в лес тем больше дров, хотя даже за валёжник надо платить. А миллионы кубометров так и улетают контрабандным путём в Китай. К чему это напоминание? А к тому, что в преступные конторы сплачиваются целые организации и методично грабят страну. Например, организовалось преступное сообщество энергетиков и банкиров, правда пока не по всей России. Но об этом мы не знаем. Их крышевало "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Э.Османов, Ю.Шульгин, Б. Катальянц. С 2004 года они увели 10 миллиардов рублей.

Чиновники настолько влились в коррупцию, что не обращают внимание если задержат одного, пятерых - это так и должно быть. Произошло несколько задержаний по Минпромторгу. Воруют "господа". И вот министр Д.Мантуров говорит, что это не означает , что в министерстве много нарушений. Воровство бюджетных средств по Мантурову является просто нарушением. Осталось погладить нарушителей по головке и сказать, ты, сукин сын, больше не нарушай, не бери больше меня.

В июне президент собирается посетить родной город. Приедет не приедет, но информация у руководства города уже есть. Надо готовиться. Граждан с которыми президент предполагается встретится помещаю на 14 дней на карантин. С начала эпидемии поездки президента по стране происходят именно так. Все граждане с которыми он встречается проходят карантин и очевидно под оком охраны. Президент никогда не одевает маску и поэтому ему представляют людей прошедших карантин. Вот только карантин Н.Платошкина затянулся на 10 месяцев. Неужели президент забыл о нём? Возможно он и не помнил. Очевидно таким способом его окружение готовят обнулённого президента на дальнейшее царствование.

Читатель, смотрели воскресную программу "Москва, Кремль, Путин"? Как он заботиться о сохранении народа, который представляет почти 200 народностей. Все они уживаются между собой без осложнений и только потому, что президент ведёт политику сохранения. Да так преуспел, что в прошедшем году страна потеряла более 500 тысяч человек. Исчез крупный город.

Внутренняя политика в стране осуществляемая Кремлём ведёт к развалу России. Воровство бюджетных средств поразило все без исключения организации, бюджетные конторы и даже банки не исключая Центральный банк. Президент часто на многих совещаниях говорит о коррупции об усилении борьбы, даёт указания Прокуратуре, Следственному комитету, но "воз" не трогается с места. Ни Бастрыкин, ни Колокольцев, ни Бортников изменить положение не могут, даже если бы они захотели по совести. Изменить может только народ, поменяв систему управления страной. Надо вернуться к изменённому социализму. Жизнь идёт, теории меняются и может измениться, и коммунистический социализм. В этом ничего плохого нет. Мы снова начнём производить галоши и воровство бюджетных средств прекратится. Никто не будет выводить за кордон триллионы долларов, именно на них мы и будем производить галоши и летать в космос на своих ракетах, и работать на своей станции. Через два - три года Запад и США заткнут свои поганые рты, издеваясь над нынешней Россией. Владимир Владимирович дайте свободу Николаю Платошкину и вы увидите, что будет с Россией через 2 - 3 года. Вы же пропагандируете свободу народам России.