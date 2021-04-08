Zoom закрывает Россию

Американская Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российским компаниям и организациям с государственным участием. Запрет касается не только российских госучреждений, но и госсектора стран СНГ. Таким образом, вузы, госкомпании и государственные структуры не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, их видеоконференции будут ограничены стандартными 40 минутами.

Тут же выступил Песков и сказал, что они с Путиным никаким Zoom и не пользуются, и им пофиг. И правда, зачем им? Позвонил по "вертушке", и через полчаса все, кто надо, уже в приемной.

Верховный Совет наоборот, уже предложил вообще запретить Zoom в России. Хорошая идея - как кто соберется нам что-нибудь перекрывать, так сразу упреждающим ударом это запрещать! Допустим, грозятся СВИФТ запретить - раз! и отменить его в РФ вообще. Байден не хочет встречаться с Путиным? А закрыть ему въезд в Россию, пусть дома сидит.

Многие отметились интересными предложениями.

Одного лишь не прозвучало: а почему у нас нет собственной аналогичной программы? Несложная же...

Более того, нечто подобное вообще-то есть, и давно - сервис iMind, который и создавался в период правления Медведева как раз для удаленной связи разных больших начальников. Правда, дороговат был в пользовании раньше, сейчас не знаю...

Ну так в чем дело? Это ведь совсем не сложная техническая задача...

Что по мне - соглашусь в кои-то веки с Песковым: не самый удобный сервис этот Zoom... Но почему другого-то нет?

А.Б.