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Московский листок

Немного из жизни "галерных рабов Приморья"

Опубликовано 08.04.2021 автором Сергей Москальцов в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Немного из жизни "галерных рабов Приморья"

В Приморье выявлены факты искажения информации в декларациях чиновников. Нарушения оказались массовыми и коснулись сведений о доходах и расходах, а также имуществе и обязательствах имущественного характера. Значительная часть чиновников, допустила ошибки в декларациях.

Всего проверка краевой прокуратураы выявила 496 нарушителей, забывших внести в свои декларации банковские счета, движимое и недвижимое имущество.

Виновников, конечно же, «строго наказали. 155 человек крепко поругали, а некоторых из них даже в угол поставили… На горох.

Одного, самого злостного показательно уволили.

Хотя… Чего их наказывать. Чиновники в Приморье, они как дети. И память короткая – поди упомни все счета, компании и недвижимость, разбросанные по всему миру и оформленные на разных родственников. Тут любой запутаться может.

Тот же губернатор, Олег Николаевич Кожемяко столько фирм и фирмочек наплодил и оформил на жену, сестру, маму, дочь, сына… Десятками исчисляются. И бизнес разный: рыболовство, выращивание овощей, строительство, эксплуатация популярных пляжей, экспортные операции и логистика, вырубка лесов и т.д.

Там десятки компаний. Попробуй все запомни. Начнешь вспоминать, времени на «заботу о крае» не останется.

Да и стоит ли обращать внимание на подобные мелочи, когда подчиненные все силы отдают, заботясь о народе.

К примеру, недавно депутаты Хасанской районной Думы принимали решение о передаче некогда заповедных земель олигарху дальневосточного масштаба Руслану Кондратову под строительство очередного угольного терминала.

И нечего страшного, что жители другой приморской территории, города Находка уже несколько лет задыхаются от угольной пыли с подобного угольного терминала того же владельца.

Там губернатор решил вопрос сразу и кардинально. Дал добро китайской компании на вырубку в окрестностях Находки реликтового леса под строительство завода минеральных удобрений. Из расчета, что выхлопы от химзавода перекроют выбросы от угольного терминала, и жители перестанут обращать внимание на угольную пыль.

И заботливые депутаты, видимо исполняя поручение губернатора, провели секретное заседание Думы, на котором приняли соответствующее решение.

А жителей, которые пытались попасть на «тайную вечерю» просто выпроводили, исключительно из-за заботы об их здоровье, чтобы нервные клетки им сберечь.

Взвалили, так сказать, проблему на свои «хрупкие плечи» вместе с главой района.

И как их после таких мучений за какие-то ошибки в декларациях наказывать. Только поругать и можно.

Правда недалеко от будущего угольного терминала особо охраняемая природная территория расположена… Федерального значения – национальный парк «Земля леопарда». Но пыль до этого парка точно не долетит, жители раньше всю ее выдышат, и зверушки не пострадают.

А так в крае все просто здорово: леса вырубают, мосты продолжают падать, дорог нормальных нет, зато мусора достаточно, а на подходе лесные пожары

Короче… Как обычно.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никос написал 08.04.2021 09:57
Кожезаменителю (нынешнему нелегитимному губернатору Приморья) гореть в аду за то, что на всех его предприятиях работники получали черные и маленькие зарплаты, а следовательно отчислений в пенсионный фонд толком не было и эти работники обречены на нищенские пенсии.
На главном предприятии Кожезаменителя (по разливке и продаже бодяжной водяры которое он переписал на свою сожительницу - Герасименко, а сожительница лет через 20 переписала оставшуюся территорию на совместно-натыканного спиногрыза-Никитку) все директора воровали свет на своих коттеджах, а канализацию спускали в расщелину или в ручей.
Во 6ля какие руководители!!! О чем тута гутарить!
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