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Московский листок

Мосгорсуд отменил домашний арест Янкаускасу, Соболь, Навальному и Штейн

Опубликовано 08.04.2021 автором Константин Янкаускас в разделе комментариев 0

суд закон
Мосгорсуд отменил домашний арест Янкаускасу, Соболь, Навальному и Штейн

Мосгорсуд неожиданно отменил домашний арест Константину Янкаускасу, а также Любови Соболь, Олегу Навальному и Люсе Штейн. Неожиданно, поскольку и следователь по санитарному делу и прокурор в суде настаивали на сохранении домашнего ареста всем обвиняемым.

В итоге судья вместо домашнего ареста избрала меру пресечения в виде запрета и ограничений определенных действий. Всем четверым обвиняемым в ближайшие два месяца запрещено покидать свои квартиры с 20.00 до 6.00, пользоваться интернетом и телефоном «по обстоятельствам, касающимся расследования уголовного дела», а также получать и отправлять почту.

Это решение, конечно еще не окончательное закрытие бредового санитарного дела. Но важная промежуточная победа и прекращение домашнего заключения для четырех невиновных людей. И конечно, эта победа состоялась благодаря поддержке и помощи множества неравнодушных людей, следящих за санитарным делом! Всех, кто давал личные поручительства, приезжал в суд поддержать, передавал слова поддержки арестованным, писал об этом деле у себя в соцсетях и рассказывал своим близким и знакомым. Большое вам всем спасибо!

Отдельное огромное спасибо адвокату Константина Янкаускаса Илье Уткину! А также всей команде адвокатов, бившихся сегодня за своих подзащитных в суде!

От редакции: Репрессивная машина Путинской россии еще не пошла вразнос, а действует на самом деле весьма рационально, то есть именно как машина, с машинной логикой и аналогичным моральным наполнением. Если ей надо, она вас раздавит и косточки выплюнет, а если достаточно просто вывести оппозиционных политиков из нынешненго выборного цикла, то ограничится минимальными мерами, чтобы не раздражать общество.

Вот видите - уже маленькая радость, выпустили из-под домашнего ареста. Нет, не дело закрыли, его закроют, когда уже поздно будет выдвигаться на выборы.

Конечно, нужно поздравить Константина Янкаускаса, Любовь Соболь, Олега Навального и Люсю Штейн, что под следствием они будут находиться в более комфортных условиях - люди ж ничего не совершили, чтобы их вообще за что-то наказывать. 

Но поздравить можно и репрессивную машину - она очень изящно выступила, ее уже почти благодарят за гуманность...

А.Б.



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