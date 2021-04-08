Пейзаж перед битвой

Понять что именно происходит на Донбассе сложно, но очевидно что у размораживания войны есть серьезные интересанты.

Во-первых США. В случае успеха наступления, это для них знаковая победа над Москвой, а в случае вмешательства России и поражения Киева почти гарантированная отмена "Северного потока".

Во-вторых, прозападные и националистические силы на Украине. При победе "слава победителей". А при поражении, для них идеален вариант с полной потерей Донбасса и возможно еще ряда областей Юго-Востока. Это отсекает большую часть заметно окрепшего оппозиционного электората, позволяет националистам мобилизовать сторонников и дает им возможность и дальше удерживать власть.

Собственно для нынешних элит Украины вообще нет другого пути сохранения у власти, кроме как выкидывать время от времени из страны оппозиционный им электорат, в том числе вместе с территориями. Война, правда, довольно плохой вариант для Зеленского, но понять, что у него в голове и есть ли вообще что-то, довольно сложно.

Для Путина война не очень хороша. Она обеспечит некое подобие консолидации 2014-го года в случае победы, но уничтожит "Северный поток" и введет в жесткую конфронтацию с Западом. При поражении вообще все понятно, это станет Цусимой и полностью уничтожит Путина.

И совершенно не нужна война Европе, в особенности Германии.

Я думаю, что войны скорее всего не будет. У Зеленского должно все же сработать чувство самосохранения...

От редакции: Перспектива близкой войны с Украиной ставит серьезные вопросы перед российской оппозицией.

Поддерживать милитаристские настроения нет никакой возможности, тем более, что в случае более-менее успешного хода кампании, власть Путина укрепляется на неопределенное время.

С другой стороны, если по-ленински желать поражения России в империалистической войне, в условиях информационного общества это уничтожит репутацию российской оппозиции в глазах масс. То есть оппозиция выступит в роли камкадзе, уничтожая Путина вместе с собой.

Власть сменится, к власти придет какая-то другая, "третья" сила, и не факт, что она будет лучше первых двух. Сейчас пока "треитьей силой" называют себя только откровенные фашисты...

А.Б.