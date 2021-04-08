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Московский листок

Анатолий Баранов в стиле ретро

Опубликовано 08.04.2021 в разделе комментариев 0

Товарищи, курить вредно для вас, но очень полезно для бюджета!

Минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей вводится в России с 1 апреля 2021 года. Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.

А почему, собственно?

Ну вот хочу я продавать сигареты не по 108 рублей за пачку. а за 105? Или вообще за 40 копеек, как "Яву" в советское время?

А низ-зя!

Акциз, то есть прямой и никак не заработанный доход в казну должен быть высоким, и никак не может снижаться! Это на сахар и макароны президент требует не поднимать максимальную цену, а на сигареты - не опускать.

Государство у нас ведь борется с курением, как может. Изнемогло в борьбе просто. Кругом надписи типа "Курящая женщина кончает раком!" Нельзя курить возле метро и детских садов, даже возле Мега-центров установили специальные курилки, как в воинской части.

Естественно, это тяжелая и бескопромиссная борьба должна приность плоды - число курильщиков снижается... Или не снижается?

И главное, как бы не снижалось число курильщиков, а количество проданных сигарет и размер акцизов снижаться не имеет права!

Наверно, в идеале правильный патриотический гражданин должен покупать сигареты по максимальной цене, и тут же выбрасывать их в урну - растоптав предварительно, чтобы кто-то не покурил на халяву. И тоже самое с водкой, другим важнейшим подакцизным товаром - купил и вылил!

По другому логика как-то не выстраивается...



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Анатолий Баранов в стиле ретро
Анатолий Баранов в стиле ретро
08.04.2021
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем войну
Сначала нечего будет кушать, а потом проиграем вой...
04.04.2021
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