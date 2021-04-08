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Московский листок

В Ростове-на-Дону арестован наш корреспондент Игорь Хорошилов

Опубликовано 08.04.2021 автором Сергей Резник в разделе комментариев 2

суд закон
В Ростове-на-Дону арестован наш корреспондент Игорь Хорошилов

Уголовное дело в отношении Игоря Хорошилова, корреспондента ФОРУМа.мск в Ростове-на-Дону возбуждено по загадочной статье и по заявлению адвоката концерна «Покровский» Аракеляна. которое он подал в ГУ МВД по Ростовской области. В нем адвокат утверждает: у них есть сведения, что Хорошилов и еще пять человек из Ростова могут иметь отношение к ведению анонимных телеграм-каналов, в которых распространяется информация экстремистского содержания, публикуются материалы в поддержку Навального, а также материалы, которые порочат честь и достоинство Андрея Коровайко, владельца концерна «Покровский».

Утром 8 апреля в доме Хорошилова прошел обыск, работали сотрудники оперативно-разыскной части ГУ МВД, обыски прошли не только у него, но и у его родителей. Силовики изъяли всю технику, даже телефоны родителей.

В настоящее время Игорь Хорошилов доставлен в ГСУ ГУ МВД РО на ул. Обороны, 8. Туда уже выехали адвокаты. В их числе, уважаемый адвокат Беркович Е.Ф. (его к подзащитному не допустили). 

Все мы продолжаем наблюдать за тем, как трудно порой сотрудникам полиции отделить мух от котлет. И как по заявлению одной зеленой, бандитской адвокатской мухи, любящей "котлеты Покровских", ростовское ГСУ пытается портить жизнь простым людям.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
м написал 08.04.2021 16:59
А МВД защищает интересы крупного капитала, все логично и по другому не будет...
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(без названия)
1581 написал 08.04.2021 16:47
капитализм
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