На статус придворного художника путинской эпохи может претендовать карикатурист Ёлкин

Незыблемым правилом каждого уважающего себя дворца в мировой истории было наличие придворных художников и поэтов. Многие творцы, обласканные вниманием их величеств и их высочеств, действительно являлись первоклассными, талантливыми мастерами. По прошествии веков некоторые даже затмили своих королей-покровителей. По мнению отдельных политологов, власть российского президента близка к монархической, и возле его трона трутся, конечно, представители искусства, но ни "бесогон" Никита Михалков, ни кто иной не стали до сих пор в полной мере воплощением настоящего, с большой буквы, придворного художника. Все слишком распыляются в своём творчестве. И лишь карикатурист Сергей Ёлкин, пожалуй, один трепетно хранит верность нашему национальному лидеру.

"Рисовать Путина для меня — это как есть, пить и дышать!", - говорит художник. Он работал в очень авторитетных изданиях: газета "Известия", РИА "Новости". Его карикатуры публиковали "Российская газета" и "Ведомости". Он работал и увольнялся, очень просто определяя, совпадает ли его личный маршрут с курсом редакции: "Я всегда спрашиваю «рисовать Путина?» и, в зависимости от ответа, остаюсь или ухожу".

Его, правда, ко двору пока не пускают. Но, вероятно, зря. Тоскливые двадцать лет, миновавшие со времени прихода преемника Бориса Николаевича в Кремль, потомки вряд ли будут изучать по архивным документам, маловразумительным и избирательно применяемым законам, стонам граждан, пропагандистской шумихе, бюрократическим припискам. Окромя стабильности ничего не сыщещь. А вот в рисунках Ёлкина путинская эпоха предстаёт во всей многогранности и красе. День за днём, событие за событием, персонаж за персонажем фиксируются на бумаге или в компьютерном изображении, и на сегодня уже составлена потрясающая, весёлая, неприкрашенная, как есть история России первых десятилетий XX века.

Хотя сам художник не слишком лестно отзывается о советском сатирическом журнале "Крокодил", обвиняя его в излишней идеологизации, но всё же без него, как и без "Фитиля", без Райкина и Жванецкого, в настоящем ощущается горькая утрата политической и социальной сатиры. Да, юмора вокруг много, однако он весь теперь о тёщах и блондинках, любовниках и пьяницах, сексе и дураках. А у Ёлкина сохранилась "крокодилья" тяга к злободневной общественно-политической повестке. Такое содержание, помноженное на художественный талант, превращает его карикатуры в притягательное явление.

Львиная доля внимания художника к Владимиру Владимировичу абсолютно закономерна. В процентном соотношении она точно соответствует времени, уделяемому новостям о президенте на федеральных телеканалах и в крупнейших отечественных информагентствах. В существующем политическом пространстве, особенно после прошлогодней конституционной поправки, говорить, кроме как о Путине, особо не о чем. И всё же мастер находит возможность оставить для истории памятные мазки о других достойных современниках. Например, о Рогозине.

Импонирует интеллигентный подход Сергея Ёлкина к шутке: "А не надо шутить с голыми жопами, с оскорблением религиозных ценностей — это важно для очень многих. Нужно стараться не юморить в каком-то туалетно-унитазном направлении. Всё это очень просто... Я знаю, что если я нарисую Путина с хвостом, с рогами, в каком-то ином непотребном виде, то это соберёт много лайков. Но я считаю, что это неправильно. Достаточно просто делать власть не сакральной — десакрализировать её, а это достигается мягкой силой".

На вопрос, как привить чувство юмора лицам, которые в прошлом году за репост одной из его картинок завели дело и оштрафовали человека в Краснодарском крае на 30 тыс.руб., художник порекомендовал этим лицам больше читать. Правда, потом заметил, что если они станут много читать, то могут вовсе оставить свои рабочие места в надзорных ведомствах.