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Московский листок

В Ростове-на-Дону- "дело Голунова-2"

Опубликовано 09.04.2021 в разделе комментариев 0

резник ростов следствие хорошилов
В Ростове-на-Дону- "дело Голунова-2"

Первые новости уже дали днем, когда позвонили из Ростова друзья и сообщили: Игорь Хорошилов арестован.

В Ростове-на-Дону арестован наш корреспондент Игорь Хорошилов 

Поздно вечером его отпустили - без денег (карты заблокировали), без средств связи - ехал через весь город от Следкома до дома на автобусе "зайцем". Переговорили с ним с чужого телефона.

Дело состоит из двух частей:

- участие в телеграм-каналах оппозиционной направленности (типа "Крысы Ростова" и т.п.);

- "обнаруженные" наркотики.

У ростовских властей есть параноидальная уверенность, что за всем компроматом на них (а его так много, что и искать не надо) стоит Сергей Резник, ростовский журналист, уже два раза отсидевший в каменской колонии "за слова" и теперь скрывающийся за границей - человеку дали понять, что третего срока не будет, а будет престижный участок на кладбище.

Говорил с ним по вацапу днем. Смеется. В Ростове так много крыс, что при всем желании всего крысиного помета ему не перелопатить. А властям в погонах не приходит в голову мысль, что некоторая неприязнь к ним существует в мозгах у каждого второго школьника. И бесполезно искать "зачинщиков" и "заказчиков". Власть сама организует кампании против себя - одним своим видом...

Резнику можно верить, поскольку организаторы дел против него сегодня сами либо сидят, либо уволены со скандалом, либо скрываются.

Ну а вторая часть дела - наркотики. 12 граммов анаши. Найдено якобы в квартире у бывшей жены Хорошилова. В его отсутствие - во время обыска Игорь уже был задержан и находился в следкоме. Адвокаты смеются и говорят о подбросе. 

Хорошилов не смеется, но человек он известный, публичный. Если б был наркоманом, знали бы. А так - если б нашли литр водки - поверил бы! А вот анаша... 

Они б еще парашют нашли, удостоверение агента ЦРУ и инструкции на китайском языке. Хотя, может, и найдут еще.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

PS. Завтра утром Игорь обещал прислать собственный текст, где опишет произошедшее со всеми подробностями. Так что следите за нашими публикациями. Дело обещает быть громким, а по итогам кого еще посадят - непонятно.



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