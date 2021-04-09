Главные убийцы народа России сидят в Государственной думе

Прочёл, что с 1 апреля 2021 года МИНИМАЛЬНАЯ цена пачки сигарет выросла до 108 рублей. Смотрю на изделия депутатов Госдумы и впечатление от них, как от обезумевших идиотов.

Патриот России должен много пить и курить!

Со студенческих времён я курил в СССР днепропетровскую «Приму», которая стоила 14 копеек за пачку в 20 сигарет, в Казахстане мне местная «Прима» не нравилась по вкусу, и я курил «Беломор», который стоил 22 копейки за 25 папирос. Если была возможность, то курил кубинские «Рейс», «Лигерос», «Монте-Кристо» по цене 15 копеек пачка. В любом случае до самых дешёвых – «Памир» по 10 копеек за 20 сигарет – не опускался. (Хотя при отсутствии курева приходилось временами курить и «Армейские» по 4 копейки за 20 сигарет). Будем считать, что минимальная цена на сигареты в СССР была 10 копеек, тогда если выкуривать по пачке в день, то по месяцу это составит 3 рубля.

Минимальный размер зарплаты и пенсии в СССР был 60 рублей, все коммунальные платежи за 2-х комнатную квартиру составляли около 6-7 рублей, а то и меньше. Итого оставалось 53 рубля у любого работника или пенсионера, а стоимость сигарет в этой сумме была едва 6%. Но, как установили психологи, 5% в любых вещах человеком не замечаются, почему курящих было много, и курящие вообще не считали расходы на курево чем-то, что может пошатнуть их бюджет.

Величина МРОТ в России в 2021 году составит 12 792, а средний класс России получается с доходом в 19 188 рублей, я за коммунальные 2-х комнатной квартиры, правда, в Москве, плачу ежемесячно 5-7 тысяч рублей, в среднем по России за 2019 год за ЖКХ платили 3008 рублей (правда, не понятно за какую площадь). Но даже при таких расходах на ЖКХ от МРОТ остаётся 9784 рубля, а от доходов среднего класса – 16180 рублей.

С 1 апреля 2021 года минимальная цена на сигареты установлена в 108 рублей, или 3240 рублей в месяц. От остатка минимального дохода это 33%, а от дохода среднего класса – 20%.

Двадцать процентов месячного дохода – это очень много для всех видов трат, но в данном случае речь ведь идёт не о тратах на паюсную икру или концерты, речь идёт о тратах на ЛЕКАРСТВО! Именно так, как бы ни визжали дебилы, помешанные на «здоровом образе жизни». Курение табака (а не нынешнего искусственного говна в красивых и дорогих пачках) – это ЛЕКАРСТВО!

Повторю то, о чём писал всего три месяца назад и о чём пишу уже много лет, - о том, что курение, конкретно – никотин в табаке, является известным психостимулятором, применяющимся как слабый, но привычный и очень удобный в применении, антидепрессант. А это значит, что люди, находящиеся в условиях стресса или склонные к заболеванию психики, нуждаются в курении, как в лекарстве. Подчеркну, курят далеко не все и далеко не все курят из моды или баловства, - в основном потребность в курении испытывают люди, которые в силу своего темперамента, как говорится, всё слишком близко принимают к сердцу.

Никотин в настоящем табаке позволяет психике человека устоять от расстройств в стрессовых ситуациях: «Несмотря на сильную токсичность, при употреблении в малых дозах (напр. при табакокурении) никотин действует как психостимулятор. Никотиновое воздействие на настроение различно. …С субъективной точки зрения это проявляется ощущениями расслабленности, спокойствия и живости, а также умеренно-эйфорическим состоянием». Раньше людям, постоянно находящимся в стрессовых ситуациях, табак выдавался вне зависимости от того, курят они или нет. Начиная с Первой мировой войны табак был обязательным к выдаче в действующих армиях всего мира, и уже 22 июня 1941 года Правительство СССР Постановлением СНК №1719сс распорядилось: «С 22 июня с.г. ввести табачное довольствие по нормам: для начсостава папирос первого сорта – 25 штук в сутки, спичек – 10 коробок в месяц; для рядового состава махорки – 20 граммов в сутки, бумаги – 7 книжек в месяц, спичек – 3 коробки в месяц».

Таким образом, Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и дебильные граждане, по зову собственного идиотизма ставшие «борцунами с курением», ведя борьбу с курением за, якобы, охрану здоровья, скрывают от народа, что ведут борьбу с опробованным веками общедоступным лекарством, предотвращающим психические заболевания.

Утверждения в нормах закона, что отказ от курения табака предупреждает заболеваемость, инвалидность и преждевременную смертность, то это ЛОЖЬ, направленная на сокрытие истинных целей закона.

Во-первых, борьба правительств многих стран с лекарством, привычным и доступным народу, смягчающим стрессы и предупреждающим психические расстройства, сопровождается ростом психических заболеваний. Это подтверждается общемировой статистикой. В Европе и в США уже много десятилетий ведется пропагандистская и законодательная борьба с курением. В результате эпидемия психических расстройств охватила США и Европу.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество. На 51 сессии ВОЗ были объявлено: депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Если не будет принято соответствующих мер, то к 2020 году депрессия парализует экономическую жизнь как развитых, так и развивающихся стран».

«Как сообщил главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе на открытии Пятого национального конгресса по социальной психиатрии 11 декабря 2013 года, в помощи врачей-психиатров в нашей стране в той или иной степени нуждается 14 процентов населения».

«Каждый 5-й американец за 2009 год обратился к психиатру или психологу, или в службы охраны психического здоровья».

«В преддверии открывшейся сегодня в Хельсинки (Helsinki) конференции ВОЗ, посвященной проблемам психического здоровья (WHO Ministerial Conference on Mental Health), комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей Маркос Киприану (Markos Kyprianou) призвал членов ЕС обратить внимание на состояние психического здоровья жителей стран-членов Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии (European Commission).

Маркос Киприану отметил, что от психических болезней страдает ничуть не меньше людей, чем от физических, назвав первые «невидимым убийцей Европы». Именно психическим нездоровьем обусловлены многие случаи самоубийств, число которых приближается к смертности от дорожно-транспортных происшествий. По данным ВОЗ, в странах Евросоюза ежегодно на дорогах погибают 50 700 человек и 5350 - становятся жертвами преступников. Между тем самостоятельно сводят счеты с жизнью 58 тысяч европейцев в год».

Мало этого, «эпидемия коронавируса» 2020 года вдруг выяснила с предельной ясностью, что курение уменьшает заболеваемость ОРВИ и, особенно, смертность от этого ОРВИ, причём, этому есть и объяснение не только по из-за уменьшения страха и возрастания иммунных сил организма.

Во-вторых, ведущаяся полвека пропагандистская и законодательная борьба с курением и уменьшение потребления табака не только не вызвали снижения онкологических заболеваний, но наоборот, сопровождается их безудержным ростом, причем, рак во всех странах непрерывно молодеет – уносит жизни все более молодых и некурящих людей. Об этом прямо свидетельствует, как общемировая статистика, так и статистика по отдельным странам. А ведь традиционно дебилы и мерзавцы борются с курением потому, что оно, якобы, вызывает рост заболеваемости онкологией, и при этом, как и полагается дебилам, руководствуются не числами реальной статистики, а дружным воем СМИ и продажных медиков, купленных фармакологической мафией и наркомафией.

Что значит – не «руководствуются числами»?

К примеру, в России за 10 лет, с 1997 по 2007 год, число продаваемых сигарет увеличилось вдвое – с примерно 200 миллиардов до 400, а заболеваемость раком легкого уменьшилась почти на 13%. Даже не смертность, а заболеваемость, и не выросла, а уменьшилась! В явной зависимости увеличения числа выкуренных сигарет! Ведь если человек меньше нервничает, то и заболевать должен меньше! Как иначе?

У нас статистику по заболеваемости онкологией ведёт Московский научно-исследовательский онкологический института имени П.А. Герцена, который ежегодно выпускает сборники, как я понимаю, двух типов – «Злокачественные новообразования в России» и «Состояние онкологической помощи населению России». И, в частности, согласно сборнику «Злокачественные новообразования в России в 2019 году. (Заболеваемость и смертность)» заболеваемость раком лёгкого от увеличения числа курящих с 2007 года снижалась ещё 7 лет - аж до 2014 года – до принятия Госдумой закона о борьбе с курением.

Согласно данным этого сборника (таблица 1), за предшествовавшие закону 5 лет, заболеваемость раком легкого в сумме мужчин и женщин снижалась с 57052 случая в 2009 году до 56051 случаев в 2013 году, то есть на 1,8%, а после принятия помянутого закона заболеваемость раком легкого к 2019 году увеличилась по сравнению с показателями 2013 года до 60113 случаев или на 7,2%.

А общая заболеваемость онкологией в мужчин и женщин России с 535887 случаев в 2013 году возросла более чем на 104,5 тысяч - до 640391 случая в 2019 году, то есть почти на 20%.

Однако, в сборнике «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» числа даются только в расчёте на 100 тысяч населения и несколько противоречат первому сборнику. Из таблицы 7 следует, что удельная заболеваемость (в расчёте на 100 тысяч населения) росла непрерывно и с 2008 года, однако, ввиду отсутствия данных о том, какую численностью населения брали в расчёт авторы сборника, трудно это разночтение как-то комментировать.

Но и из чисел помянутого сборника получается, что темпы годового роста онкологических заболеваний устремились ввысь после 2013 года – после принятия закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Так с 2009 по 2013 года общая заболеваемость раком росла на 52,5 случая на 100 тысяч населения в год, а с 2013 по 2018 год – на 67,1 случай на 100 тысяч населения в год – темп роста заболеваемости раком вырос на 28%. А темпы роста рака трахеи, бронхов, лёгкого с 0,98 случаев прироста за период 2009-2013 годы, выросли до 1,60 случаев в период 2013-2018 годы – на 63%.

В 2020 году институт выпустил сборник «Состояние онкологической помощи населению России в 2019 году» и согласно данным таблицы 5 в нём, с 2013 по 2019 год общая заболеваемость раком выросла до 73,7 случай на 100 тысяч населения в год – на 40% по сравнению с темпами роста в период 2009-2013 годы. А темпы роста трахеи, бронхов, лёгкого с 0,98 случаев прироста за период 2009-2013 годы выросли до 1,71 случаев в период 2013-2019 годы – на 74%.

То есть после принятия закона о борьбе с курением растёт всё, связанное с онкологией, – и общая заболеваемость онкологией и заболеваемость раком лёгкого, причём растут и темпы заболеваемости - темпы из года в год становятся выше!

Таким образом Государственная Дума России своим законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», только за счёт увеличения заболеваемости раком ежегодно дополнительно убивает десятки тысяч граждан России.

Убивает!

Как это считать иначе?

От редакции: Юрий Мухин пишет: "Курение табака (а не нынешнего искусственного говна в красивых и дорогих пачках) – это ЛЕКАРСТВО!" С чем глупо спорить - во времена, когда собственно лекарств в аптеках еще не было, в качестве лекарств лекари использовали самые обычные продукты - травы, вина, даже сыры. И не так уж плохо получалось лечить.

Но есть один нюанс - в России еще в 90-е годы все, абсолютно все табачные фабрики были приватизированы крупными мировыми табачными компаниями - "Филип Моррис", "Бритиш америкен тобакко" и другими. Последним сдался "Донской табак", но и он сейчас принадлежит японской компании «Japan Tobacco Inc.».

А все эти компании никакого настоящего табака не производят - только "искусственное говно в красивых и дорогих пачках", как справедливо пишет Юрий Игнатьевич. Причем в колониальных странах производят собственно резаную бумагу, набивку сигарет, а вот производство соусов всегда сосредоточено в метрополии, и состав их - строжайший секрет. То есть мы не можем даже оценить, каким говном нас снабжают.

И совершенно ясно, что канцерогеном и вообще ядом является вовсе не никотин, алкалоид пиридинового ряда, используемый медициной в качестве болеутоляющего, средства от синдрома дефицита внимания, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, колита, герпеса, туберкулёза и даже шизофрении, а вдыхаемый человеком дым. Точнее смолы, которые в сочетании с никотином или без него вызывают рак легкого, гортани, языка и прочее. И здесь медицинская статистика неумолима.

Кстати, великолепные успехи кубинской медицины в оперативном и консервативном лечении рака легких связаны именно с тем, что на фоне повального курения (и именно настоящего кубинского табака, а не говна в бумажке) именно легочная онкология стала национальной проблемой Кубы. Это признают именно кубинские врачи, коммунисты, никак не связанные с мировыми фармакологическими компаниями.

Но у нас и кубинского табака днем с огнем на найдешь, не говоря уж о табаке донском. Так что говорить о полезных свойствах курения, может быть, и можно, но только для курения табака. Да и то ведь есть же препараты на основе табака, которые не требуется именно курить - таблетки, микстуры, пластыри.

А сигареты "Филип Моррис" пусть курят те, кто питается и продуктами той же фирмы - она ведь первая в мире не только по производству сигарет, но и по продуктам питания - вторая в мире...

А.Б.