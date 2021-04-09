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Московский листок

Натяните поглубже ушанки

Опубликовано 09.04.2021 в разделе комментариев 0

Сергей Резник о недавних событиях в Ростове и окрестностях: арестах руководителей концерна "Покровский" и связанных с этим дутым делом журналиста Хорошилова.

В Ростове-на-Дону- "дело Голунова-2"



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