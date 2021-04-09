Натяните поглубже ушанки Сергей Резник о недавних событиях в Ростове и окрестностях: арестах руководителей концерна "Покровский" и связанных с этим дутым делом журналиста Хорошилова. В Ростове-на-Дону- "дело Голунова-2"



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться