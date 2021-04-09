При всей "империалистичной" риторике путинского режима, не думаю, что они сумасшедшие. Война им не нужна, санкции, увы, их уже сильно пугают.

Война нужна США для шантажа Европы. Увы, по этой причине войны не избежать, украинская армия безусловно начнёт первой, по факту. Даже если Путин начнёт наступление на пару дней раньше:-)))

При этом, если поддержка США и НАТО будет оказана Украине на должном уровне (технологии, оружие, советники, разведка и пр.) то вполне возможно российская армия потерпит поражение.

Чисто политически это, конечно, выгодно российской оппозиции. Но морально сможем ли мы приветствовать террор украинских фашистов в отношении жителей Донбасса?

В общем, ситуация сложная, Путин по факту предал светлые мечты жителей Донбасса, мечтавших установить народную власть. Там на финал установлен такой же режим силовиков и олигархов, да еще и полностью зависимый от Москвы.

Думаю, левые в этот раз в массе своей не поддержат российскую армию.

Разумеется, левые должны в любом случае осудить войну.

При этом левые должны особо осудить и американский империализм, и фашистский киевский режим!