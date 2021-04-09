Москва - в глобальном рейтинге благосостояния и роскошного образа жизни

Москва вошла в топ-20 городов мира по дороговизне жизни для миллионеров. Самым дорогим городом для состоятельных людей в 2021 году стал Шанхай, вытеснивший с первого на третье место Гонконг. На втором месте — Токио.

Москва поднялась с 23-го на 18-е место в глобальном отчете о благосостоянии и роскошном образе жизни Global Wealth and Lifestyle Report швейцарского банка Julius Baer, который специализируется на обслуживании и консультировании частных состоятельных клиентов. К последним относят граждан с состоянием более $1 млн без учета стоимости их жилья.

В трех категориях Москва оказалась самым доступным городом. Так, например, в российской столице дешевле всего купить виски, а также дамские сумку и туфли.

Элитный автомобиль в российской столице будет купить дешевле, чем в большинстве городов в рейтинге. Выше среднего по сравнению с другими городами в Москве стóят велосипеды, беговые дорожки, премиальное вино и авиаперелет бизнес-классом.

***

Не, ну понятно, элитный автомобиль будет дешевле, потому что краденый. А кража велосипедов у нас еще не вышла на индустриальный уровень.

Вообще забавно: наша страна в Европе одна из самых бедных, сразу после Украины и Молдавии, а Румыния уже богаче. Зато столица - в рейтинге самых богатых городов для миллионеров. Причем из рейтинга вообще исключили Вену, Стамбул и Лос-Анджелес - там для миллионеров вообще не круто...

Город нищих со средней зарплатой в полтора раза ниже финской пенсии

Как вообще понять это? В Москве формируются настоящие гетто для простых людей, где ни работы, ни достойных занятий, одни огромные жилые корбки - и одновременно с этим существует развитый сервис для миллионеров.

Понятно, что это два совершенно разных мира, в которых если пенсионер из Новой Москвы случайно и заедет на своих старых "Жигулях" на парковку за 400 рублей в час, то обратно уже пешком пойдет.

В жизни москвичей стало больше смысла - выросло число платных парковок

Наверно, скоро просто забор поставят и КПП с пропускным режимом: показал сотню баксов - проходи.

А.Б.