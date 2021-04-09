Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Москва - в глобальном рейтинге благосостояния и роскошного образа жизни

Опубликовано 09.04.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Москва - в глобальном рейтинге благосостояния и роскошного образа жизни

Москва вошла в топ-20 городов мира по дороговизне жизни для миллионеров. Самым дорогим городом для состоятельных людей в 2021 году стал Шанхай, вытеснивший с первого на третье место Гонконг. На втором месте — Токио.

Москва поднялась с 23-го на 18-е место в глобальном отчете о благосостоянии и роскошном образе жизни Global Wealth and Lifestyle Report швейцарского банка Julius Baer, который специализируется на обслуживании и консультировании частных состоятельных клиентов. К последним относят граждан с состоянием более $1 млн без учета стоимости их жилья.

В трех категориях Москва оказалась самым доступным городом. Так, например, в российской столице дешевле всего купить виски, а также дамские сумку и туфли.

Элитный автомобиль в российской столице будет купить дешевле, чем в большинстве городов в рейтинге. Выше среднего по сравнению с другими городами в Москве стóят велосипеды, беговые дорожки, премиальное вино и авиаперелет бизнес-классом.

***

Не, ну понятно, элитный автомобиль будет дешевле, потому что краденый. А кража велосипедов у нас еще не вышла на индустриальный уровень.

Вообще забавно: наша страна в Европе одна из самых бедных, сразу после Украины и Молдавии, а Румыния уже богаче. Зато столица - в рейтинге самых богатых городов для миллионеров. Причем из рейтинга вообще исключили Вену, Стамбул и Лос-Анджелес - там для миллионеров вообще не круто...

Город нищих со средней зарплатой в полтора раза ниже финской пенсии

Как вообще понять это? В Москве формируются настоящие гетто для простых людей, где ни работы, ни достойных занятий, одни огромные жилые корбки - и одновременно с этим существует развитый сервис для миллионеров.

Понятно, что это два совершенно разных мира, в которых если пенсионер из Новой Москвы случайно и заедет на своих старых "Жигулях" на парковку за 400 рублей в час, то обратно уже пешком пойдет.

В жизни москвичей стало больше смысла - выросло число платных парковок

Наверно, скоро просто забор поставят и КПП с пропускным режимом: показал сотню баксов - проходи.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов в стиле ретро
Анатолий Баранов в стиле ретро
08.04.2021
Натяните поглубже ушанки
Натяните поглубже ушанки
09.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Москва - в глобальном рейтинге благосостояния и роскошного образа жизни (0)
Разумеется, левые должны в любом случае осудить войну (4)
Натяните поглубже ушанки (0)
Главные убийцы народа России сидят в Государственной думе (1)
В Ростове-на-Дону- "дело Голунова-2" (2)
На статус придворного художника путинской эпохи может претендовать карикатурист Ёлкин (4)
В Ростове-на-Дону арестован наш корреспондент Игорь Хорошилов (1)
Анатолий Баранов в стиле ретро (1)
Немного из жизни "галерных рабов Приморья" (5)
Пейзаж перед битвой (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: В чем суть эпохи Путина?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Игорь Хорошилов арестован почти как Голунов
Дарья Митина Дарья Митина: Зюганоид как он есть
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 8 апреля 2021
Михаил Делягин Михаил Делягин: Зюганов покусал Рашкина?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss