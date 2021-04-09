Оказывается, такой плакат висел в одном из советских КБ, где как раз разрабатывали новую авиационную технику. Полностью так: «Товарищ, помни, что самолет по определению летать не может». Веселые были люди, и настоящие волшебники, да. Кстати, скоро в бывшем Музее революции откроется небольшая выставка портретов Туполева, Лавочкина, Миля, Гуревича, Яковлева, Антонова... Хорошая идея — в лицо их мало кто знает. Но я про другое.

Все утро сегодня читаю в новостях, что с Байконура стартует пилотируемый космический корабль «Юрий Гагарин». Вроде улетел уже, все в порядке. Так вот: его вчера на всякий случай освятили.

Ну правильно, даже самолет по определению летать не может — а тут ракета. А так — полетит. А как до этого летали — вообще непонятно. Особенно тот, первый, 60 лет назад.

Как же мне не хочется ерничать по этому поводу — я человек верующий! Но приходится, потому что вера напоказ — это худшее, что может человек предложить Богу. По мне, так космонавтская традиция пИсать на заднее колесо автобуса, который отправляется на стартовую площадку, гораздо действеннее, чем окропление святой водой имени «Юрий Гагарин».

Очень личное это дело — вера. Лучше бы не технику освящать, а жить по Богу — ну или пытаться, по крайней мере. Извиняйте за пафос.