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Московский листок

Окропление святой водой имени "Юрий Гагарин"

Опубликовано 09.04.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 2

церковь рпц
Окропление святой водой имени "Юрий Гагарин"

Оказывается, такой плакат висел в одном из советских КБ, где как раз разрабатывали новую авиационную технику. Полностью так: «Товарищ, помни, что самолет по определению летать не может». Веселые были люди, и настоящие волшебники, да. Кстати, скоро в бывшем Музее революции откроется небольшая выставка портретов Туполева, Лавочкина, Миля, Гуревича, Яковлева, Антонова... Хорошая идея — в лицо их мало кто знает. Но я про другое.

 

Все утро сегодня читаю в новостях, что с Байконура стартует пилотируемый космический корабль «Юрий Гагарин». Вроде улетел уже, все в порядке. Так вот: его вчера на всякий случай освятили.

 

Ну правильно, даже самолет по определению летать не может — а тут ракета. А так — полетит. А как до этого летали — вообще непонятно. Особенно тот, первый, 60 лет назад.

 

Как же мне не хочется ерничать по этому поводу — я человек верующий! Но приходится, потому что вера напоказ — это худшее, что может человек предложить Богу. По мне, так космонавтская традиция пИсать на заднее колесо автобуса, который отправляется на стартовую площадку, гораздо действеннее, чем окропление святой водой имени «Юрий Гагарин».

 

Очень личное это дело — вера. Лучше бы не технику освящать, а жить по Богу — ну или пытаться, по крайней мере. Извиняйте за пафос.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Садовник написал 09.04.2021 14:57
Мракобесие и глупость цветут и пахнут!
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(без названия)
><> написал 09.04.2021 14:33
с Байрактара че только не летает
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