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Московский листок

Воры вне закона

Опубликовано 10.04.2021 автором Анцелович Леонид в разделе комментариев 2

суд закон
Воры вне закона

1 апреля 2019 года президент Путин подписал закон № 46 «об ужесточении наказания главарям преступных группировок». Новая статья предусматривает им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ни для кого не секрет, что под юридическим названием «главарь преступной группировки», президент подразумевал воров в законе. Но, учитывая сегодняшние реалии, понятие "вор в законе" нуждается в расшифровке. Согласно словарям, воровство (кража) – способ обогащения путем незаконного присвоения чужого имущества, и карается по закону. Но в последние десятилетия значительная часть воров, в отличие от персонажей рассказов Бабеля, не грабят дома, магазины, не разбойничают на больших дорогах, а специализируются на экономических преступлениях, – мздоимствуют, проворачивают мошеннические операции, отжимают чужой бизнес и т.д. В отличие от обычных воров, их снисходительно называют – коррупционеры. Между этими двумя представителями воровского мира лежит глубокая пропасть.

К одним ворам — улыбка у рта.

К другим — отношение плевое.

Правоохранительные органы воров никогда не жаловали, а теперь, в соответствии с президентским указом, наказание еще ужесточается. И в это же время высокопоставленных коррупционеров государство трепетно оберегает от всяких попыток уличить их в преступлениях.

В 2017 году был принят закон о выведении из-под общественного контроля информации о семьях высших чиновников и силовиков. В итоге закрытыми оказались сведения об их доходах, владении недвижимостью, бизнесе и т. д. Именно по этому закону вместо собственника в реестре недвижимости появились строчку с надписью «физическое лицо» или «Российская Федерация». Но и этого власти показалось мало, теперь предлагается изъять из всех баз данных от реестра недвижимости, до социальных взносов и даже штрафов за нарушение ПДД всех представителей спецслужб, судей, прокуроров, налоговиков, таможенников, аудиторов и т. д.

Но в Конституции РФ четко изложено: статья 19 гласит – «Все равны перед законом и судом». Какое же это равенство, когда указанные выше должностные лица оказываются ровнее остальных граждан? Ведь нельзя сказать, что дворцы на Рублевке, океанские яхты, автомобильные парки и коллекции часов высшее начальство как-то особенно скрывает. Ну как тут спрячешь нажитое? Масштабы роскоши, в которой купается российская верхушка, так велики, что уже не воспринимаются как что-то необычное.

Поэтому, не проще ли узаконить очевидное: главарей преступных группировок называть ВОР ВНЕ ЗАКОНА, а тех граждан, которых государство оберегает, удостоить титула «ВОР В ЗАКОНЕ», что будет вполне соответствовать и смыслу этого звания и фактам его деятельности. Тогда отпадет необходимость расследований независимых журналистов, существования фирмы Навального ФБК, не будет поводов для протестных митингов и демонстраций. Судьям и прокурорам не придется изворачиваться, коверкая Уголовный кодекс, а Ворам в законе отпадет необходимость прибегать к различным ухищрениям, оформляя похищенное на близких родственников, фиктивно разводиться и сочинять байки о наследстве покойной бабушки.

Но власть, конечно, так не поступит. Зачем? Как писал Жванецкий: «Если бы я бросил пить. Не гулял с друзьями… Не танцевал не тратил столько времени на женщин… Был бы усидчив, защитил бы докторскую, написал бы пьесу, получил бы премию… И уже тогда бы пил, гулял бы с друзьями и тратил много времени на женщин. ЧТО Я И ДЕЛАЮ ТЕПЕРЬ БЕЗ ВСЕХ ЭТИХ ХЛОПОТ!»



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
2213 написал 10.04.2021 08:49
В сегодняшних реалиях,когда за миллиардные кражи из бюджета отделываются штрафами,а,к примеру,за то,что побрызгал из баллончика в росгвардейца,при том,что этот росгвардеец молотил дубинкой направо и налево,прокурор запрашивает восемь лет,говорить о "равенстве всех перед законом",уже не приходится.И дело здесь,конечно,не в усилении борьбы с преступностью,как таковой,а в возможности подвести под любую категорию "преступников",любых граждан,если они просто чем-то действующей власти "не понравились".В этом смысле воры в законе,пожалуй,последние,кого это усиление касается,потому,что руководство преступной группировкой надо еще доказать,а на кого можно доказывать,и на кого-нельзя,сегодня в россии решает отнюдь не закон,,а прямое указание представителям этого закона-сверху.Если еще учесть весьма вольное толкование судьями,уголовного кодекса,когда,за абсолютно одинаковое преступление можно получить лет десять,а можно и год условно,то,любые усиления наказания по таким "законам",это просто развязывание рук одних,для того,чтобы они могли бесконтрольно сажать других,например,тех же "иностранных агентов",а кто ими может оказаться,определяет опять же,"подконтрольный суд",с подачи настоящих иностранных агентов,которые работают на запад,не покладая рук,вот уже тридцать лет,а некоторые из них,даже яаляются гражданами западных стран,"по паспорту".
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(без названия)
Тайтикора Освальд написал 10.04.2021 07:49
При наличии независимого суда легко признать :
РПЦ тоталитарной сектой статья Ук 239 РФ, то есть все деяния противоправны;
ФСО экстремистская организация, то есть все действия это разжигание розни в обществе по разным признакам перечисленным в законах РФ;
ФСБ существует вне закона, неподчинена никому, не исполняет Конституцию РФ.
Это основа существования Русского Мира.
А ваши изыскания следствие незаконного существования РПЦ, ФСО и ФСБ.
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