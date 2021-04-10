Воры вне закона

1 апреля 2019 года президент Путин подписал закон № 46 «об ужесточении наказания главарям преступных группировок». Новая статья предусматривает им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ни для кого не секрет, что под юридическим названием «главарь преступной группировки», президент подразумевал воров в законе. Но, учитывая сегодняшние реалии, понятие "вор в законе" нуждается в расшифровке. Согласно словарям, воровство (кража) – способ обогащения путем незаконного присвоения чужого имущества, и карается по закону. Но в последние десятилетия значительная часть воров, в отличие от персонажей рассказов Бабеля, не грабят дома, магазины, не разбойничают на больших дорогах, а специализируются на экономических преступлениях, – мздоимствуют, проворачивают мошеннические операции, отжимают чужой бизнес и т.д. В отличие от обычных воров, их снисходительно называют – коррупционеры. Между этими двумя представителями воровского мира лежит глубокая пропасть.

К одним ворам — улыбка у рта.

К другим — отношение плевое.

Правоохранительные органы воров никогда не жаловали, а теперь, в соответствии с президентским указом, наказание еще ужесточается. И в это же время высокопоставленных коррупционеров государство трепетно оберегает от всяких попыток уличить их в преступлениях.

В 2017 году был принят закон о выведении из-под общественного контроля информации о семьях высших чиновников и силовиков. В итоге закрытыми оказались сведения об их доходах, владении недвижимостью, бизнесе и т. д. Именно по этому закону вместо собственника в реестре недвижимости появились строчку с надписью «физическое лицо» или «Российская Федерация». Но и этого власти показалось мало, теперь предлагается изъять из всех баз данных от реестра недвижимости, до социальных взносов и даже штрафов за нарушение ПДД всех представителей спецслужб, судей, прокуроров, налоговиков, таможенников, аудиторов и т. д.

Но в Конституции РФ четко изложено: статья 19 гласит – «Все равны перед законом и судом». Какое же это равенство, когда указанные выше должностные лица оказываются ровнее остальных граждан? Ведь нельзя сказать, что дворцы на Рублевке, океанские яхты, автомобильные парки и коллекции часов высшее начальство как-то особенно скрывает. Ну как тут спрячешь нажитое? Масштабы роскоши, в которой купается российская верхушка, так велики, что уже не воспринимаются как что-то необычное.

Поэтому, не проще ли узаконить очевидное: главарей преступных группировок называть ВОР ВНЕ ЗАКОНА, а тех граждан, которых государство оберегает, удостоить титула «ВОР В ЗАКОНЕ», что будет вполне соответствовать и смыслу этого звания и фактам его деятельности. Тогда отпадет необходимость расследований независимых журналистов, существования фирмы Навального ФБК, не будет поводов для протестных митингов и демонстраций. Судьям и прокурорам не придется изворачиваться, коверкая Уголовный кодекс, а Ворам в законе отпадет необходимость прибегать к различным ухищрениям, оформляя похищенное на близких родственников, фиктивно разводиться и сочинять байки о наследстве покойной бабушки.

Но власть, конечно, так не поступит. Зачем? Как писал Жванецкий: «Если бы я бросил пить. Не гулял с друзьями… Не танцевал не тратил столько времени на женщин… Был бы усидчив, защитил бы докторскую, написал бы пьесу, получил бы премию… И уже тогда бы пил, гулял бы с друзьями и тратил много времени на женщин. ЧТО Я И ДЕЛАЮ ТЕПЕРЬ БЕЗ ВСЕХ ЭТИХ ХЛОПОТ!»