Умер принц, не дожив до 100 лет

А нам-то что за дело? У нас же уж 103 года, как республика!

Герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй, скончался в пятницу на 100-м году жизни.

Интересно, почему нас так беспокоит всё, что связано с британским королевским домом? Ну скончался очень пожилой человек в тысячах километров от России, в общем, никак не влиявший ни на нас, ни даже на Англию - это была его, в общем, принципиальная позиция. Принц-консорт и не более того.

Вот, даже слово "принц-консорт" знаю, а откуда? И про принца Филиппа, который могь стать королем Греции, но не стал, потому что там сейчас республика. Мог стать видным военным - морской офицер честно отслужил на флоте всю войну, но потом весь ушел в частную жизнь с королевой... Откуда я все это знаю и зачем мне?

В Европе полно королевских домов. Короля Испании еще припоминаю, а вот кто его супруга? Не говоря о прочих членах королевского дома. Про королей Бельгии, Нидерландов, Швеции - вообще ничего. А уж про императора Японии или короля Таиланда - ну совсем не помню.

Зато британские принцы и принцессы, их дети и внуки, их романы и туалеты на слуху у всего мира! В том числе и у нас, хоть никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь... Отречемся от старого мира?

Зато при слове "королева" ассоциация только и исключительно с Елизаветой Второй.

Мы вообще к чему готовимся? К реставрации монархии?

И царя нам тоже из Британии пришлют, когда время подойдет?