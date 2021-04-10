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Московский листок

Меняйло опять назначили губернатором

Опубликовано 10.04.2021 в разделе комментариев 0

губернатор меняйло
Меняйло опять назначили губернатором

Президент Путин предложил своему полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии: "У меня только один вопрос, на самом деле. Вы к предлагаемой работе готовы? Вы этого хотите внутренне?", - поинтересовался он у Меняйло.

И как вы думаете, что ответил Меняйло?

Он уже в третий раз это отвечает Путину. Привык, наверно.

В первый раз он ответил "да", когда ему предложили занять место сверхпопулярного на тот момент Чалого. Он согласился, и через два года пришлось эвакуировать его куда подальше - в Сибирь. Крымчане вздохнули свободно (потом еще раз, но это другая история).

В Сибири тоже бывал проездом.

И вот возглавил Северную Осетию. Еще 10 лет назад собирался, но Путин внес другого. Хотя напрасно - у Меняйло мать осетинка, то есть подходит больше, чем для Севастополя и Сибири. Или также.

Кстати, вполне может стать преемником. Отец-то русский... И внутреннее стремление наверняка имеется.

А.Б.



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