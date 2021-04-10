Потянет ли "паровоз" Собянин за собой всю "Единую Россию"?

Мэр Москвы Сергей Собянин проведет серию встреч с москвичами в преддверии выборов в Госдуму, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к мэрии Москвы, и человек в «Единой России». Всего планируется 15 таких встреч, по одной в каждом одномандатном округе на выборах в Госдуму.

Это будут встречи с жителями города, там же будут присутствовать будущие кандидаты в депутаты, которых поддерживает мэрия. На встречах станут объявлять о каких-то решениях, которые касаются местной повестки – открытие общественных пространств, поликлиник, школ.

Собянин может возглавить территориальную группу «Единой России» по Москве, сообщало ранее издание РБК. Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» говорит, что окончательное решение пока не принято. Вероятно, оно станет известно до конца апреля. Он уже возглавлял список партии по Москве на выборах в Госдуму в 2011 и 2016 гг.

В числе потенциальных кандидатов от власти на выборах в Москве собеседники «Ведомостей» называют телеведущего Тимофея Баженова (Бабушкинский округ), телеведущего Евгения Попова (Кунцевский округ), актера Дмитрия Певцова (Медведковский округ), члена Общественной палаты Светлану Разворотневу (Нагатинский округ), председателя правления Совета матерей Татьяну Буцкую (Перовский округ), ректора РХТУ им. Менделеева Александра Мажугу (Тушинский округ). Также на выборы пойдут и действующие депутаты Госдумы от «Единой России», избравшиеся в 2016 г. в Москве: Петр Толстой, Ирина Белых.

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О практике «паровозов» уже много писано и говорено. По сути – это обман избирателей, когда списки теряющей популярность партии власти возглавляют известные люди, на самом деле ни в какую Думу не собирающиеся.

Или кто-то полагает, что Собянин променяет кресло мэра на депутатский портфель?

Ну так зачем тогда избиратель делает вид, что верит желанию Собянина обзавестись думским мандатом, а пославшая его дурить избирателя партия "Единая Россия" держит людей за полных идиотов? Но схема-то - работает!

А.Б.