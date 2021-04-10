Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Потянет ли "паровоз" Собянин за собой всю "Единую Россию"?

Опубликовано 10.04.2021 в разделе комментариев 1

москва выборы собянин
Потянет ли "паровоз" Собянин за собой всю "Единую Россию"?

Мэр Москвы Сергей Собянин проведет серию встреч с москвичами в преддверии выборов в Госдуму, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к мэрии Москвы, и человек в «Единой России». Всего планируется 15 таких встреч, по одной в каждом одномандатном округе на выборах в Госдуму.

Это будут встречи с жителями города, там же будут присутствовать будущие кандидаты в депутаты, которых поддерживает мэрия. На встречах станут объявлять о каких-то решениях, которые касаются местной повестки – открытие общественных пространств, поликлиник, школ.

Собянин может возглавить территориальную группу «Единой России» по Москве, сообщало ранее издание РБК. Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» говорит, что окончательное решение пока не принято. Вероятно, оно станет известно до конца апреля. Он уже возглавлял список партии по Москве на выборах в Госдуму в 2011 и 2016 гг.

В числе потенциальных кандидатов от власти на выборах в Москве собеседники «Ведомостей» называют телеведущего Тимофея Баженова (Бабушкинский округ), телеведущего Евгения Попова (Кунцевский округ), актера Дмитрия Певцова (Медведковский округ), члена Общественной палаты Светлану Разворотневу (Нагатинский округ), председателя правления Совета матерей Татьяну Буцкую (Перовский округ), ректора РХТУ им. Менделеева Александра Мажугу (Тушинский округ). Также на выборы пойдут и действующие депутаты Госдумы от «Единой России», избравшиеся в 2016 г. в Москве: Петр Толстой, Ирина Белых.

***

О практике «паровозов» уже много писано и говорено. По сути – это обман избирателей, когда списки теряющей популярность партии власти возглавляют известные люди, на самом деле ни в какую Думу не собирающиеся.

Или кто-то полагает, что Собянин променяет кресло мэра на депутатский портфель?

Ну так зачем тогда избиратель делает вид, что верит желанию Собянина обзавестись думским мандатом, а пославшая его дурить избирателя партия "Единая Россия" держит людей за полных идиотов? Но схема-то - работает! 

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Тайтикора Освальд написал 10.04.2021 07:54
Шариковы и Швондеры.
Шариков это собака, животное, ограниченное существо, плохая наследственность и отсутствие культуры людей.
Швондеры это приспособленцы, сами решаются на управление Шариковыми с целью ощущения себя предводителем, хотя бы вожаком Шариковых. Ну и сливочки можно снимать, с молочка, если получится.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Москва - в глобальном рейтинге благосостояния и роскошного образа жизни
Москва - в глобальном рейтинге благосостояния и ро...
09.04.2021
Натяните поглубже ушанки
Натяните поглубже ушанки
09.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Потянет ли "паровоз" Собянин за собой всю "Единую Россию"? (1)
Воры вне закона (2)
Меняйло опять назначили губернатором (2)
Умер принц, не дожив до 100 лет (4)
Окропление святой водой имени "Юрий Гагарин" (4)
Москва - в глобальном рейтинге благосостояния и роскошного образа жизни (8)
Разумеется, левые должны в любом случае осудить войну (32)
Натяните поглубже ушанки (0)
Главные убийцы народа России сидят в Государственной думе (7)
В Ростове-на-Дону- "дело Голунова-2" (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Похвальбы и тщеславия псто
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 9 апреля 2021
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как не дать себя убить оптимизаторам. Профессиональные схемы профилактики, лечения и реабилитации
Михаил Делягин Михаил Делягин: В чем суть эпохи Путина?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Минфин РФ построил налоговый рай для миллиардеров
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss